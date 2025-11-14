GTA 6 Verschiebung: Droht der PS6- und Xbox Next-Launch zu kippen?

Rockstar Games hat am 6. November erneut für Enttäuschung gesorgt. GTA 6 verschiebt sich nun auf den 19. November 2026. Laut Entwickler soll die zusätzliche Zeit dafür sorgen, dass das Spiel den Standard erreicht, den Fans erwarten. Für die Community ist das die zweite Verschiebung, denn auch Rockstar Games räumte ein, dass die lange Wartezeit bereits hart für die Spieler ist.

Die Verzögerung fällt in eine Phase, in der Analysten wie Piers Harding-Rolls von Ampere bereits spekulieren, ob sich durch das spätere Release von GTA 6 auch die Pläne für die nächste Konsolengeneration verschieben könnten. Er äußerte gegenüber GamesIndustry.biz, dass GTA 6 ein wichtiger Treiber für den Konsolenabsatz sei und Sony wie Microsoft daher versucht haben könnten, frühzeitig Momentum für PS6 und Xbox Next zu generieren.

GTA 6 als Konsolen-Booster, aber wie realistisch?

Tatsächlich wird GTA traditionell stark auf Konsolen gespielt. Microsoft und Sony wissen um die Marktmacht der Serie, und ein Launch auf alter Hardware kann den Absatz ankurbeln. Doch die Vorstellung, dass ein Spiel den Hardware-Zeitplan einer ganzen Generation verschiebt, halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Neue Konsolen brauchen Jahre der Planung und massive Investitionen. Ein Game-Launch, selbst von GTA 6, ändert daran praktisch nichts. Außerdem werden die meisten Spieler nicht sofort auf PS6 oder Xbox Next umsteigen. Die ersten Monate eines neuen GTA-Titels laufen ohnehin auf bestehenden Konsolen – native Versionen für PS6 oder Xbox Next würden frühestens erscheinen, wenn Rockstar Games das erste Momentum des Spiels bereits genutzt hat, um später noch einmal Aufmerksamkeit zu generieren.

Was Analysten übersehen

Cross-Gen-Spiele reduzieren die Notwendigkeit, einen Launch an eine neue Hardware zu koppeln. Sony hat noch keine konkreten Infos zur PS6 veröffentlicht, Microsoft spricht lediglich vage von einem „Premium“-Erlebnis. Für beide Firmen gilt: GTA 6 wird ein starkes Spiel, aber kein Grund, langfristige Hardwarepläne über den Haufen zu werfen.

GTA 6 wird einschlagen, so sicher wie es Rockstar Games gewohnt ist, aber zunächst auf PS5 und Xbox Series X/S. Ein Delay sorgt für Frust, aber PS6 und Xbox Next werden deshalb kaum verschoben. Analysten übertreiben das Szenario sicherlich ein wenig und Hardware-Enthusiasten müssen sich gedulden, während der Rest erst mal auf der aktuellen Generation bleibt.