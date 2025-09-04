GTA 6 Verschiebung: Ex-Entwickler beruhigt Fans – noch eine zweite Verzögerung in Sicht?

Die Ankündigung, dass Grand Theft Auto 6 erst am 26. Mai 2026 erscheint, sorgte im Mai 2025 für Ärger bei der Community. Rockstar Games begründete die Verschiebung mit dem Wunsch, „die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient“. Doch die Befürchtung vieler Fans, dass es noch weitere Verzögerungen geben könnte, scheint laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler unbegründet.

Ex-GTA-Entwickler gibt Einschätzung zur Verschiebung

Obbe Vermeij, der bis GTA 4 als technischer Direktor bei Rockstar Games tätig war, äußerte sich kürzlich zu Spekulationen über eine mögliche zweite Verschiebung. „Rockstar hatte die freie Wahl und hat sich für den 26. Mai entschieden. Sie sind zuversichtlich“, erklärte Vermeij auf X. Auf die Frage, ob sich GTA 6 noch später verschieben könnte, fügte er hinzu: „Die endgültige Entscheidung wird etwa fünf Monate vorher getroffen. Alles, was davor kursiert, sind eher Versuche, Aufmerksamkeit zu erzeugen.“

Vermeij arbeitet jedoch seit Jahren nicht mehr bei Rockstar Games und hat somit keinen Einblick in die internen Abläufe. Seine Einschätzung basiert auf eigener Erfahrung und Branchenwissen, nicht auf internen Informationen. Für Fans bedeutet das: Es gibt keine handfesten Hinweise auf eine weitere Verzögerung, die Zuversicht des Teams hinter dem Spiel wirkt realistisch.

Zeitplan und Community-Erwartungen

Der Dezember 2025 wird für die Fangemeinde trotzdem ein spannender Monat. Viele erwarten, dass Rockstar in dieser Zeit Vorbestellungen öffnet oder einen dritten Trailer veröffentlicht. Bis dahin bleibt die Community auf Spurensuche in den bisherigen Trailern und Screenshots, um Hinweise auf die Spielwelt und Easter Eggs zu entdecken.

Für Fans von GTA 6 heißt das vorerst: Keine Panik, die Verschiebung auf Mai 2026 ist kein Signal für eine endlose Wartezeit. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um weitere offizielle Informationen zu erhalten – sei es über Trailer, Previews oder eventuelle Vorbestellungen. Bis dahin bleibt nur eines sicher: Die Erwartungen sind hoch, und Rockstar will offensichtlich liefern, bevor der nächste Schritt kommt.