GTA 6 Verschiebung vom Tisch? Fans können nach diesem Update aufatmen

Man kann es fast hören: das kollektive Aufatmen der GTA-Fangemeinde, als Rockstar Games endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum für GTA 6 nannte. Der 26. Mai 2026 – fett im Kalender markiert, als wäre es ein persönlicher Feiertag. Doch bis es so weit ist, bleibt eine Frage offen: Können wir diesem Datum wirklich trauen?

Von Herbst 2025 zu Mai 2026 – ein Schritt zurück oder Kalkül?

Bereits 2023 versprach Rockstar einen Release im Jahr 2025. Die Freude war groß, aber sie hielt nicht lange. Erst wurde „irgendwann 2025“ zu „Herbst 2025“, was sich für viele schon wie eine erste Verzögerung anfühlte. Jetzt also Mai 2026. Nicht Jahre später, aber eben doch nicht das, was man erwartet hatte. Die Enttäuschung war da – und sie war laut.

Rockstar reagierte prompt. Ein neuer Trailer erschien, schick inszeniert, grafisch beeindruckend, und mit einer dicken Schicht Hochglanz über dem, was GTA 6 offenbar werden soll: ein Meilenstein, ein Popkultur-Monolith, vielleicht sogar ein neues Maß aller Dinge. Die Fans zeigten sich versöhnlich – zumindest vorübergehend. Denn mit jedem Hype kommt auch die Skepsis.

Wie zuverlässig ist Rockstar, wenn es um Termine geht? Strauss Zelnick, der CEO von Mutterkonzern Take-Two, will die Zweifel zerstreuen. In einem Interview mit IGN versicherte er, dass man nicht mit Verzögerungen spiele – zumindest nicht mehr als nötig. Die Verschiebung von Herbst 2025 auf Mai 2026 sei kein Drama, sondern ein Feinschliff. Laut Zelnick gehe es darum, Rockstar „kreative Freiheit ohne Einschränkungen“ zu ermöglichen. Und mal ehrlich: Wer GTA V gespielt hat, weiß, dass Rockstar Perfektion anstrebt – bis hin zur letzten zerknüllten Coladose auf dem Gehweg.

Rockstar unter Druck: Vision, Perfektion – und die Angst vor dem nächsten Delay

Aber reicht das, um Vertrauen zu schaffen? Viele Fans sind skeptisch. Zu oft wurde in der Gaming-Welt ein Datum versprochen, nur um es später mit einem Schulterzucken zu revidieren. Auch wenn Zelnick beteuert, dass die neue Planung „nur etwa sechs Monate hinter dem ursprünglichen Zeitrahmen“ liege, schwingt immer ein kleines „vielleicht“ mit. Immerhin soll die Entwicklung bereits 2020 in die heiße Phase gegangen sein – manche Insider behaupten sogar, der Grundstein wurde schon 2018 gelegt.

Fakt ist: GTA 6 wird am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen – sofern nichts mehr dazwischenkommt. Ein Spiel dieser Größenordnung ist kein Schnellschuss, sondern ein Kraftakt über viele Jahre. Und vielleicht ist das Versprechen eines fixen Datums diesmal tatsächlich mehr als nur PR.

Aber bis dahin bleibt der Countdown. Und das nervöse Schielen auf jedes neue Statement von Rockstar.