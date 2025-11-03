GTA 6 verschoben? Rockstar Games bleibt mysteriös, Fans drehen durch

GTA 6 steht offiziell für den 26. Mai 2026, und trotzdem kocht das Internet schon wieder über. Entwicklerinformationen zufolge wird von „konfligierenden Infos“ aus Rockstar Games-Studios weltweit berichtet. Ob der Termin hält? Keiner weiß es genau, und das reicht, um die Community in kollektive Hysterie zu stürzen.

So gut wie fertig, irgendwie

Laut Kiwitalkz auf X ist das Spiel inhaltlich so gut wie fertig. Alles, was jetzt noch passiert, ist Bugfixing, QA und Tests, also genau das, was man tun sollte, bevor man ein Spiel veröffentlicht. Aber Rockstar Games will offenbar vermeiden, dass GTA 6 zum nächsten Cyberpunk wird, um es mal überspitzt zu sagen. Verständlich: Man bekommt nur eine erste Chance, und wer will schon ein paar Glitches beim vermutlich größten Millionenseller der Geschichte riskieren?

Die Fans hingegen haben bereits den Weltuntergang gesehen, weil der Release auf der Hauptseite kurzzeitig nicht sichtbar war. Ja, richtig gelesen: eine kleine Designänderung auf der Webseite reichte am vergangenen Wochenende aus, um Panik zu schüren. Willkommen im Zeitalter der Hyper-Empfindlichkeit, in dem jede Pixel-Verschiebung als eindeutiger Beweis für eine weitere Verzögerung gilt.

Die Branche im Panikmodus

Ein weiterer Delay wäre für Rockstar Games ärgerlich, für andere Entwickler hingegen ein regelrechter Glücksfall. Einige Studios mussten ihre Launches verschieben, nur um nicht gegen GTA 6 anzutreten. Jason Schreier berichtete bereits, dass diverse Games von Herbst 2025 auf Frühjahr 2026 verschoben wurden. Ein erneutes Verschieben? Oh, das würde Budgets durcheinanderbringen, Marketingpläne sprengen und den Wettbewerbskampf noch chaotischer machen. Aber hey, Panik verkauft Klicks, also alles in bester Ordnung.

Die ultimative Klarheit kommt am 6. November: Take-Two ruft zur Earnings-Call, und vielleicht hören wir endlich die magischen Worte: „Nein, der Release bleibt am 26. Mai 2026.“ Oder, wer weiß, Rockstar Games überrascht uns alle mit einem kleinen, subtilen Delay, natürlich inklusive des dritten Trailers als Entschädigung. Bis dahin bleibt es bei Spekulationen, Panikmache und Webseiten-Designanalyse. Perfektes Futter für Social Media, faktisch so belastbar wie ein Meme.

GTA 6 ist fast fertig, die Entwickler arbeiten, die Fans drehen durch, und Rockstar Games beobachtet das Ganze vermutlich mit einem leichten Schmunzeln. Wer hätte gedacht, dass eine Website-Änderung, ein paar interne Meinungsverschiedenheiten und ein bisschen Bugfixing ausreichen, um die halbe Gaming-Welt in Aufruhr zu versetzen? Willkommen in der modernen Gaming-Kultur: Drama garantiert, Fakten optional.