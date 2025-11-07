GTA 6 verschoben: Rockstar schwört, diesmal bleibt’s beim Termin

Es war fast schon zu erwarten: Grand Theft Auto 6 kommt später. Wieder. Nach dem Wechsel vom ursprünglich angepeilten Mai 2026 auf den 19. November 2026 verschiebt Rockstar Games das Spiel zum zweiten Mal, offiziell, um „mehr Zeit für Feinschliff“ zu gewinnen. Publisher Take-Two Interactive unterstützt den Schritt und will sicherstellen, dass das Open-World-Epos „so gut wie möglich“ wird.

CEO Strauss Zelnick zeigte sich gegenüber IGN betont gelassen – und erstaunlich optimistisch: Er sei „hoch zuversichtlich“, dass dies die letzte Verschiebung sei. Eine Aussage, die viele Spieler mit einem hochgezogenen Augenbrauen quittieren dürften. Schließlich war Zelnick schon 2024 „sehr überzeugt“ von einem Release im Herbst 2025 – und 2025 wiederum „mit großem Vertrauen“ vom Mai 2026 überzeugt.

Politur ist das neue „Bald fertig“

Zelnick betont, wie wichtig zusätzliche Entwicklungszeit sei, um ein Spiel wirklich zu perfektionieren. „Wenn unsere Wettbewerber zu früh veröffentlichen, passieren schlechte Dinge“, so der CEO. Ein klarer Seitenhieb auf Studios, die unfertige Spiele in den Markt drücken, und anschließend mit Patches und PR-Feuerwehraktionen kämpfen.

Für Rockstar Games-Fans klingt das vertraut. Seit GTA V von 2013 gilt das Studio als Inbegriff von Perfektionismus, aber auch von ewiger Geduld. Elf Jahre nach dem letzten Hauptteil ist GTA 6 damit endgültig zum Marathonprojekt geworden, das selbst den sprichwörtlichen Release-Kalender von Star Citizen erblassen lässt.

Was bedeutet das für die Spieler?

Inhaltlich ändert sich vorerst nichts. GTA 6 bleibt Rockstars größtes Projekt, das alles übertreffen soll, was man aus Los Santos und Vice City kennt. Der neue Termin verschiebt allerdings das gesamte Marketinggefüge. Fans und wir rechnen damit, dass in den kommenden Tagen ein neuer Trailer folgt, als kleine Entschädigung für wartende Fans und als Stimmungsaufheller für Aktionäre.

Bis dahin gilt: Wer in der Welt von GTA plant, sollte lieber keine Termine machen, zumindest nicht vor November 2026. Und bis dahin kann immer noch viel passieren.