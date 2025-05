GTA 6 verschoben: Warum erst 2026 und warum das nicht überraschend kommt

Was viele befürchtet haben, ist jetzt offiziell: „Grand Theft Auto 6“ erscheint nicht wie geplant im Herbst 2025, sondern wird erst am 26. Mai 2026 das Licht der Welt erblicken. Rockstar Games hat dies heute in einer kurzen, fast nüchternen Erklärung bestätigt. Doch hinter der vermeintlich simplen Verschiebung steckt viel mehr als nur „mehr Entwicklungszeit“. Der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, hat sich nun öffentlich dazu geäußert – und seine Worte deuten auf mehr als nur einen neuen Releasetermin hin.

Ein Blockbuster braucht Zeit – und Rockstar nimmt sie sich

In einer Mitteilung zeigt sich Zelnick verständnisvoll und betont, man stehe voll hinter Rockstars Entscheidung: „Wir unterstützen voll und ganz, dass sich Rockstar Games zusätzliche Zeit nimmt, um seine kreative Vision für Grand Theft Auto 6 umzusetzen.“ Der Satz ist PR-gerecht glatt, doch unter der Oberfläche brodelt es. Denn was Zelnick zwischen den Zeilen sagt, ist: „GTA 6“ ist so groß, so ambitioniert – dass man lieber das Spiel verschiebt, als einen verpatzten Launch wie bei anderen Blockbustern zu riskieren.

Man erinnere sich: Die Gaming-Branche hat in den letzten Jahren einige bittere Lektionen erteilt bekommen, von „Cyberpunk 2077“ bis „Battlefield 2042“. Spieler verzeihen vieles – aber kein unfertiges Spiel zum Vollpreis. Rockstar, bekannt für Perfektionismus, will offenbar sicherstellen, dass „GTA 6“ nicht nur ein Erfolg wird, sondern ein Meilenstein. Zelnick beschreibt es als „bahnbrechendes Blockbuster-Erlebnis, das die Erwartungen des Publikums übertrifft“ – eine hohe Messlatte, die man offensichtlich nicht mit einem halbgaren Produkt reißen möchte.

Was dabei oft übersehen wird: Je länger die Entwicklung eines Spiels dauert, desto teurer wird sie – Monat für Monat. Bei einem Mammutprojekt wie „GTA VI“, das seit Jahren in Arbeit ist, sprechen wir längst nicht mehr nur von Millionen, sondern von Hunderten Millionen Dollar. Personal, Technik, Infrastruktur – all das kostet. Und während die Fans auf Trailer und Releasetermine starren, tickt bei Rockstar Games und Take-Two der finanzielle Countdown. Am Ende muss sich das alles rechnen. Der Druck ist also enorm: Was hier über Jahre investiert wurde, muss am Releasetag nicht nur begeistern, sondern auch jeden Dollar rechtfertigen. Eine weitere Verschiebung ist ein Risiko – wirtschaftlich wie emotional.

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2026

Intern längst beschlossen: Warum 2025 nie realistisch war

Auch Brancheninsider Jason Schreier meldete sich zu Wort: „Niemand, mit dem ich bei Rockstar gesprochen habe, hat schon lange geglaubt, dass Herbst 2025 ein echtes Zeitfenster darstellt. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit…“ Mit anderen Worten: Die Verschiebung war längst intern beschlossen, jetzt folgt die offizielle PR-Version.

Den Aktionären will man dennoch Hoffnung machen: Take-Two rechnet trotz (oder gerade wegen) der Verschiebung mit einem Rekordumsatz für das Geschäftsjahr 2026 – und setzt gleich einen drauf: 2027 soll noch erfolgreicher werden. Ein mutiger Ausblick in einer Branche, in der mancher Hype schneller verpufft als ein gestohlener Sportwagen im Blaulicht.

Ob der neue Releasetermin hält, bleibt abzuwarten. Die Erwartungen an GTA VI sind jetzt noch größer – und Rockstar hat nun exakt ein Jahr mehr Zeit, um Geschichte zu schreiben.