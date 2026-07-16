GTA 6 Vorbestellungen: Erste Zahlen pulverisieren Branchenrekorde

Die Analysten von Newzoo prognostizieren für die Startwoche von Grand Theft Auto 6 einen Umsatz zwischen 3,25 und 5,2 Milliarden US-Dollar. Basis dieser Modellierung sind die realen Verkaufszahlen der ersten Vorbestellwoche Ende Juni.

Rockstar Games spült damit bereits Jahre vor dem eigentlichen Release gigantische Summen in die Kassen. Der Hype lässt sich nun erstmals präzise in Zahlen beziffern.

Der Rekord-Start in der Detail-Analyse

In den USA sowie den fünf größten europäischen Märkten generierte „GTA 6“ in der ersten Vorbestellwoche rund 180 Millionen US-Dollar durch digitale Käufe. Newzoo hat diese Daten anhand der historischen Spielerverteilung von „GTA 5“ global hochgerechnet. Das Ergebnis ist ein weltweiter Umsatz von etwa 260 Millionen US-Dollar in den ersten sieben Tagen.

Das Analysehaus nutzt für die langfristige Prognose drei verschiedene Kurven, die das Kaufverhalten der Spieler abbilden. „GTA 6“ wird hierbei primär mit etablierten Marken wie EA Sports FC verglichen, bei denen die treue Basis sofort am ersten Tag zuschlägt.

Bei einem angenommenen durchschnittlichen Verkaufspreis von 88 US-Dollar läuft das Spiel damit auf rund 51 Millionen verkaufte Einheiten in der Launch-Woche hinaus. Das entspricht einem Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar. Ein beeindruckender Wert.

Die Grenzen des Hypes

Selbst im konservativsten Szenario, das von einer extremen Konzentration der Käufe auf die erste Woche ausgeht, liegt die Prognose für die Launch-Woche bei 3,25 Milliarden US-Dollar.

Die schiere Dimension dieses Starts wird auch durch offizielle Stimmen untermauert. Ronan Patrick, Management Consultant bei Newzoo, ordnet die Zahlen in einem Statement ein:

„Die erste Woche der Vorbestellungen generierte schätzungsweise 260 Millionen US-Dollar an globalen digitalen Ausgaben, den größten von Newzoo jemals beobachteten Start. Für einen Titel, der im Mai 2027 auf den Markt kommt, ist das Ausmaß der Nachfrage so weit vor der Veröffentlichung selten, selbst unter den größten Franchises der Branche. Historisch gesehen wurden Vorbestellungskampagnen dieser Größenordnung nur mit den größten kommerziellen Veröffentlichungen assoziiert.“

Es zeigt sich, dass die jahrelange Wartezeit den Markt nicht abgekühlt, sondern extrem aufgeheizt hat. Die Kundschaft zahlt blind im Voraus. Konsolenspieler auf PS5 und Xbox Series X/S greifen ohne Zögern zu, während PC-Spieler aufgrund der zeitversetzten Veröffentlichung ohnehin vorerst außen vor bleiben.

Wer glaubt, dass die Gaming-Branche wegen steigender Entwicklungskosten und Entlassungswellen in der Krise steckt, wird von diesen Zahlen eines Besseren belehrt. Sie zeigt aber auch eine bittere Wahrheit. Qualität, Rezensionen oder fertige Spiele sind für den wirtschaftlichen Erfolg vollkommen irrelevant geworden.

Die Spieler kaufen die Katze im Sack für 80+ Dollar, ohne eine einzige Sekunde echtes Gameplay gesehen zu haben. Rockstar liefert die perfekte Blaupause für maximales Abschöpfen vor dem Start. Das kann man kritisieren. Den Zahlen ist das völlig egal.