GTA 6 Vorbestellungen explodieren: PS5 hängt Xbox um das Sechsfache ab

Die Vorbestellungen für „GTA 6“ auf der PlayStation 5 übertreffen die der Xbox Series X im Verhältnis von sechs zu eins, während der Handel zeitgleich vor massiven Hardware-Engpässen im Weihnachtsgeschäft 2026 warnt.

24 Stunden nach dem Start der weltweiten Vorbestellungen für GTA 6 verzeichnet der Handel eine extreme Asymmetrie bei den Plattformen. Daten sollen belegen, dass auf eine vorbestellte Xbox-Version sechs PS5-Fassungen kommen.

Dieses Verhältnis verschärft ein strukturelles Problem, das die gesamte Branche betrifft. Große europäische und amerikanische Händlerketten melden bereits jetzt, dass sie für das vierte Quartal 2026 nicht ansatzweise genügend Konsolen von Sony und Microsoft zugeteilt bekommen, um die Nachfrage zum GTA 6-Launch am 19. November zu bedienen. Das Angebot reicht schlicht nicht aus.

Sony und Microsoft bestätigen Produktionskrise

Die Warnungen des Handels sind keine Panikmache, sondern spiegeln die Realität der Hersteller wider. Microsofts Chief Strategy Officer Matthew Ball bestätigte offiziell, dass die Nachfrage das Angebot auf unbestimmte Zeit übersteigen wird. Die Fertigungskapazitäten sind gedeckelt.

Noch drastischer stellt sich die Situation bei Sony dar. Aus dem aktuellen PlayStation-Jahresbericht für 2026 geht hervor, dass die Beschaffungskosten für essenzielle Hardware-Komponenten massiv gestiegen sind. Die Marge der PS5 bricht ein. Würde Sony die Produktion jetzt künstlich hochfahren, um den GTA-Ansturm zu bedienen, drohen herbe Verluste pro verkaufter Einheit. Wirtschaftlich ist das für die Japaner nicht umsetzbar. Es sei denn, der Preis steigt erneut, wovon einige bereits ausgehen.

Preisschock vor dem Software-Highlight

Microsoft zieht daraus bereits Konsequenzen und hat eine Preiserhöhung der Xbox Series X um 150 EUR angekündigt. Die Anpassung greift zum 1. August 2026. Damit kostet die Konsole kurz vor dem wichtigsten Spiele-Release des Jahrzehnts deutlich mehr, während die Verfügbarkeit auf einem Tiefpunkt verharrt. Wer darauf spekuliert hat, sich im November spontan eine Konsole zusammen mit dem Spiel aus dem Regal zu greifen, wird leer ausgehen. Der Markt ist dicht.

Der Launch von „GTA 6“ wird im November 2026 durch eine künstliche Hardware-Verknappung ausgebremst. Die Zahlen zeigen eine brutale Dominanz der PS5 im Kernmarkt. Wer die Next-Gen-Version von Rockstar Games am ersten Tag spielen will und noch keine Konsole besitzt, muss jetzt handeln. Ab August greifen die Preiserhöhungen bei Xbox, und im Herbst regiert auf dem freien Markt der Reseller-Wucher. Abwarten ist dieses Jahr die schlechteste Option.