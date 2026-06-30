GTA 6: Vorbestellungen für PS5-Boxen bei ersten Händlern ausverkauft

Die physische Version von „GTA 6“ für die PlayStation 5 ist wenige Tage nach dem Vorbestellstart bei Amazon.de und Coolblue nicht mehr verfügbar. Während Amazon den Verkaufsstart komplett verpasst hat und derzeit überhaupt keine Reservierungen annimmt, meldet Coolblue offiziell den Status „Ausverkauft“.

Ein kontroverses Detail bremst den Ansturm bisher nicht: Käufer erwerben am 19. November 2026 ausschließlich eine Plastikhülle ohne Datenträger.

Code-in-a-Box bleibt die einzige Option

Rockstar Games verzichtet bei „GTA 6“ nach aktuellem Stand vollständig auf das Pressen von Blu-rays. Recherchen im Händlerumfeld und offizielle Rückmeldungen des Supports bestätigen, dass es weder zum Launch noch in den Folgemonaten eine klassische Disc-Version geben wird. Die verpackte Händleredition für 79,99 EUR enthält lediglich einen Gutscheincode für den PlayStation Store.

Wer den Titel zwingend zum Release-Tag im Regal stehen haben möchte, muss ausweichen. Media Markt, Saturn und Otto verfügen aktuell noch über reguläre Kontingente und nehmen Bestellungen der PS5-Fassung weiterhin an. Das Risiko von Stornierungen steigt jedoch mit jedem Tag, an dem die Zuteilungsmengen der Großhändler die Nachfrage nicht decken.

Der logistische Hintergrund der Disc-Verweigerung

Der Verzicht auf die Disc dient laut Rockstar Games primär der Leaksicherung. Bei einem Medienereignis dieser Größenordnung sickern unweigerlich Kopien durch, sobald Millionen Datenträger in Logistikzentren und Presswerken lagern. Rockstar minimiert diesen unkontrollierten Zugriff auf Null.

Technisch ist die Entscheidung zudem ein Spiegelbild moderner Speicheranforderungen. Ein Spiel dieses Umfangs hätte die Kapazität einer standardmäßigen 100-GB-UHD-Blu-ray der PS5 ohnehin gesprengt. Die Installation hätte wie bei „Final Fantasy VII Rebirth“ mindestens eine Zwei-Disc-Auslieferung erfordert. Dennoch entfällt für den Endkunden mit dem reinen Lizenzcode jeglicher Wiederverkaufswert. Der Gebrauchtmarkt für die physische GTA 6-Version existiert damit vor dem eigentlichen Release nicht mehr.

Der Kauf der Box bei Media Markt, Saturn oder Otto ist reine Kosmetik für das Regal. Da kein Datenträger existiert, entfällt der traditionelle Vorteil des physischen Mediums wie der Weiterverkauf oder das unkomplizierte Verleihen an Freunde. Da der Pre-Load ab dem 12. November 2026 ohnehin komplett digital über das PSN abgewickelt wird, bietet der direkte Kauf im PlayStation Store die höhere Ausfallsicherheit gegenüber verzögerten Postkunden am Release-Tag.