GTA 6 – Wichtiges Update zum Release 2026

Gute Nachrichten für alle, die den Release-Kalender schon längst auf „Mai 2026“ gestellt haben: Publisher Take-Two bekräftigte erneut, dass GTA 6 pünktlich am 26. Mai 2026 erscheinen soll. Das Thema kam während der virtuellen Hauptversammlung am 18. September zur Sprache, wo CEO Strauss Zelnick von „rekordverdächtigen Umsätzen“ und einem neuen Maßstab für die Branche sprach – die üblichen Vokabeln also, wenn es darum geht, Aktionäre bei Laune zu halten.

Gerüchte über neue Verzögerung

Die Nervosität der Community ist dennoch greifbar. Seit Rockstar im Frühjahr 2025 die erste Verschiebung verkündete, steht der Verdacht im Raum, dass sich die Sache erneut nach hinten schiebt. Branchen-Insider Tom Henderson hatte etwa öffentlich die Vermutung geäußert, dass Oktober 2026 realistischer wäre, betonte aber zugleich, dass es sich nur um seine persönliche Einschätzung handelte. Trotzdem reichte ein Tweet, um die Social-Media-Debatte zu befeuern.

Interessant ist, dass Take-Two zwar offiziell Stellung bezieht, die eigentlichen Ansagen aber weiterhin Rockstar Games überlassen will. Die Entwickler selbst bleiben traditionell wortkarg und lassen höchstens mal in einer Jobbeschreibung durchblicken, dass es sich nun auch offiziell um „Grand Theft Auto 6“ handelt, statt nur um „VI“. Marketingfeinheiten, die Fans natürlich sofort auf die Goldwaage legen.

Was das bedeutet

Für Spieler heißt das: Wer mit einem Release im Mai 2026 plant, darf sich weiterhin daran festhalten, alles andere wäre derzeit reine Spekulation. Für die Branche wiederum bleibt GTA 6 ein kalkulierter Umsatzanker: Die Erwartungen sind so hoch, dass selbst eine weitere Verzögerung die Vorfreude kaum schmälern würde. Historisch gesehen ist Rockstar Games ohnehin bekannt dafür, Deadlines eher als grobe Orientierung zu betrachten.

Mehr konkrete Infos verspricht Take-Two „in Zukunft“. Übersetzt heißt das: Bis Rockstar Games selbst wieder etwas verlauten lässt, bleibt es still. Und so ist der aktuelle Stand wohl die beruhigendste Nachricht, die man in Sachen GTA 6 momentan bekommen kann, zumindest, solange man keine zweite Verschiebung erwartet.