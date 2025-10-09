Latest

GTA 6: Wie viel Gier verträgt ein Blockbuster, bevor er scheitert?

Eine neue Studie zeigt: GTA 6 wird bei 69,99 Dollar am erfolgreichsten sein – höhere Preise könnten Take-Two Millionen kosten. Wann führt Gier zum Scheitern?

gta 6 100 dollar

Manche Grenzen sollte man einfach nicht überschreiten, selbst wenn man Rockstar Games heißt. Laut einer neuen Analyse von MIDiA Research wäre ein Preisschild von 100 US-Dollar für Grand Theft Auto VI genau das: ein Fehler mit Millionenverlust.

Das Marktforschungsunternehmen befragte über 2.000 US-Konsumenten mithilfe der sogenannten Gabor-Granger-Methode, einem Verfahren, das die optimale Preisbereitschaft von Käufern ermittelt. Das Ergebnis ist eindeutig: Der „Sweet Spot“ für GTA 6 liegt bei 69,99 Dollar. Damit würde das Spiel nicht nur den gängigen AAA-Standard beibehalten, sondern auch den maximalen Umsatz erzielen.

Warum 100 Dollar keine gute Idee sind

Die Diskussion um den Preis von GTA 6 hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen, nachdem Analyst Michael Pachter (Wedbush Securities) den höheren Preis von 100 Dollar ins Spiel brachte, und prompt Widerspruch erntete. MIDiA liefert nun Daten, die den Preisstreit wohl beenden dürften:

Bei 49,99 Dollar würden 79 Prozent der Interessenten zuschlagen, bei 149,99 Dollar nur noch 16 Prozent. Der ideale Mittelwert liegt also klar beim Branchenstandard. MIDiA errechnete, dass rund 8,6 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung das Spiel kaufen würden, etwa 22,9 Millionen Exemplare allein zum Launch. Das entspräche einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Dollar. Oder wie Perry Gresham, Head of Data bei MIDiA, trocken zusammenfasst: „Ein 100-Dollar-Preis würde Geld auf dem Tisch liegen lassen.

Das bedeutet für Rockstar und die Branche

Für Rockstar Games qist das keine schlechte Nachricht. GTA 6 ist ohnehin eines der meist erwarteten Spiele aller Zeiten – mit einem Marketing-Hype, der sich praktisch selbst trägt. Doch die Studie zeigt, dass selbst bei einem der bekanntesten Marken der Welt Preispsychologie zählt.

Das Signal an die Branche ist klar: Wer glaubt, Premiumpreise über 70 Dollar könnten sich einfach durchsetzen, sollte lieber zweimal rechnen. Denn selbst die loyalsten Fans sind nur bis zu einem gewissen Punkt bereit, ihre Brieftasche zu öffnen.

Grand Theft Auto VI wurde zuletzt auf den 26. Mai 2026 verschoben, ein realistisches Zeitfenster, wenn man Rockstars Geschichte kennt. Ob bis dahin noch jemand versucht, an der Preisschraube zu drehen, bleibt abzuwarten. Die Studie jedenfalls legt nahe: bis hierhin und nicht weiter.

Wccftech
