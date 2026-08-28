GTA 6 zielt auf 4K bei 30 FPS ab – Details zur PS5 Pro folgen

GTA 6 zielt auf der Basis-PS5 auf eine 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. Das zeigen erste Branchen-Insights und Gameplay-Material des „Extended Look“-Events. Die Hoffnung auf einen flüssigen 60-FPS-Modus zum Launch wackelt gewaltig.

Die CPU als Nadelöhr

30 FPS klingen im Jahr 2026 wie ein Rückschritt. Die Physik-Architektur spricht eine andere Sprache. Rockstar Games schraubt die Simulationsdichte in Leonida auf ein Level, das moderne Konsolen-Hardware an ihre Grenzen bringt. NPC-Routinen, visuelle Geometrie, erweiterte Fahrzeug-Mechaniken und komplexe Beleuchtungssysteme fressen Prozessorleistung.

Eben genau hier liegt das Problem. Grafikleistung lässt sich skalieren. Die Zen-2-Architektur der Konsolen-CPUs kann aber nicht einfach weggezaubert werden.

Ein Absenken der Auflösung bringt bei einem CPU-Limit null Zusatzbilder. Rockstar Games opfert die Bildrate nicht für mehr Pixel, sondern für eine lebendigere Welt. Ob das angepeilte 4K nativ berechnet oder via Upscaling auf den Schirm gebracht wird, ist von Entwicklerseite unbestätigt – letzteres bleibt technisch die einzig logische Option.

The Grand Theft Auto 6 gameplay that creators were shown in July was running at 4K 30FPS pic.twitter.com/6m4Sq9nI1C — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 27, 2026

Die PS5 Pro macht wenig Hoffnung auf 60 FPS

Wer auf die PS5 Pro schielt, muss nüchtern bleiben. Der GPU-Zuwachs der Pro-Konsole bringt enormen Spielraum für Raytracing und saubereres PSSR‑2‑Upscaling. Die Rechenleistung der Hauptplatine wächst jedoch nur marginal.

Wenn die Basis-PS5 wegen der Thread-Belastung durch KI und Physik bei 30 FPS dichtmacht, fehlt der PS5 Pro das Fundament für stabile 60 FPS. Ein Zwischenschritt bleibt realistisch: Ein 40-FPS-Modus für 120-Hz-Displays inklusive VRR. Das wäre der technische Kompromiss für die Zwischengeneration.

Rockstar Games bleibt treu. Wie bei GTA 5 auf der PS3 oder Red Dead Redemption 2 auf der PS4 fordert der Entwickler die Konsolengeneration extrem heraus. Wer Konsolenkomfort sucht, muss sich an die trägeren 30 FPS gewöhnen. Der finale Befreiungsschlag in Sachen Framerate bleibt vermutlich dem PC und einer nächsten Konsolengeneration vorbehalten.