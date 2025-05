GTA 6: Zweiter Trailer entfesselt das Chaos – Willkommen zurück in der Sonne

Ein Strand. Palmen. Neonlichter. Schüsse. Willkommen in Leonida – einem Ort, der aussieht wie ein Instagram-Paradies, sich aber anfühlt wie ein schmutziger Polizeifunk. Rockstar Games hat mit dem zweiten Trailer zu „GTA 6„ nicht nur Jason und Lucia erneut in Szene gesetzt, sondern auch klar gemacht: Das Spiel ist mehr als Bonnie und Clyde auf Steroiden – es ist ein Abgesang auf den amerikanischen Traum, der im Sumpf von Korruption, Gewalt und absurdem Reichtum ersäuft.

Jason & Lucia – ein Duo gegen den Staat

„The deck is stacked against them“ – das bedeutet im Rockstar-Universum: Jeder spielt falsch, aber du darfst nicht verlieren. Jason und Lucia fliehen nicht nur vor Cops und Kartellen, sondern auch vor einem System, das längst entschieden hat, wer gewinnt und wer blutet. Ein missglückter Coup katapultiert das Duo mitten in eine Verschwörung, die von den Trailerparks bis in die feisten Villen der High Society reicht – quer durch den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der verdächtig nach Florida aussieht, nur mit mehr Alligatoren und noch weniger Moral.

Sonne, Drogen, TikTok – die neue Ästhetik von Vice City

Während der erste Trailer bereits TikTok-Montagen, Wahnsinn und Waffengewalt versprach, zeigt der neue Clip nun eine Welt, die komplett aus den Fugen geraten ist. Polizeigewalt trifft auf Influencer-Wahnsinn, Poolpartys auf Armut – und mittendrin zwei Figuren, die nur eins wollen: überleben. Doch Rockstar Games wäre nicht Rockstar, wenn sie diese Geschichte nicht mit dem satirischen Skalpell sezieren würden – das Lachen bleibt einem im Hals stecken.

So atemberaubend die Szenen auch sind – Explosionen, Verfolgungsjagden, knallharte Dialoge – eine Frage bleibt: Wie spielt sich das Ganze? Der Trailer schweigt dazu beharrlich. Kein HUD, kein Interface, keine Gameplay-Schnipsel. Nur Inszenierung – aber die sitzt wie ein gezielter Kopfschuss.

Immerhin ist der Trailer eine kleine Entschädigung für die kürzliche Verschiebung des Spiels, auf das wir nun bis zum 26. Mai 2026 warten müssen.