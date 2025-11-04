GTA in London? Rockstar Games erklärt, warum das nie passieren wird

Die Diskussion ist so alt wie die Serie selbst. Sollte Grand Theft Auto endlich mal außerhalb der USA spielen, vielleicht in London, Tokio oder Berlin? Laut Dan Houser, dem Mitgründer von Rockstar Games und langjährigen Autor der Reihe, ist das ausgeschlossen. In einem aktuellen Podcast erklärt er, dass GTA untrennbar mit amerikanischer Kultur verbunden sei.

Houser erinnert daran, dass man mit GTA: London schon 1999 ein kleines Experiment gewagt habe, aber es sei bei einem netten Versuch geblieben. Ein vollwertiges Spiel außerhalb der USA? Schwer vorstellbar. „GTA lebt vom Blick auf Amerika – von seiner Übertreibung, seinem Wahnsinn, seiner Faszination für Gewalt und Geld“, so Houser. Das lasse sich nicht einfach auf eine andere Kultur übertragen.

GTA 6 bleibt dem Konzept treu

Dass GTA 6 erneut in den Südstaaten der USA spielt, ist also kein Zufall. Auch wenn Houser selbst diesmal nicht beteiligt ist, bleibt das satirische Fundament der Serie erhalten: der kritische, manchmal zynische Blick auf die amerikanische Gesellschaft.

Rockstar Games weiß, dass genau dieser Mix aus offener Spielwelt, Gesellschaftssatire und überzeichneten Charakteren den Erfolg der Serie ausmacht. Ein „GTA London“ im Stil von Watch Dogs oder The Getaway würde diese DNA kaum einfangen.

Trotzdem bleibt die Frage spannend: Könnte Rockstar Games mit einem Spin-off oder einer neuen Marke doch einmal andere Regionen erforschen, etwa Europa oder Asien? Technisch kein Problem, kulturell aber offenbar nicht das, was die Marke ausmacht.

Eine bewusste Entscheidung, und wahrscheinlich die richtige

So schade es klingt: Houser hat recht. GTA funktioniert, weil es Amerika karikiert, nicht, weil es eine Großstadt mit Autos ist. Die Serie lebt von Übertreibung, Ironie und dem Gefühl, mitten in einem absurden, aber echten Amerika zu stehen. Ein GTA London wäre vermutlich nur ein Spiel mit britischem Akzent, aber ohne Seele.

Wer wissen will, wie sich Rockstar Games dieses Amerika diesmal vornimmt, erfährt es am 26. Mai 2026, wenn GTA 6 erscheint, sofern sich der Termin nicht wieder verschiebt.