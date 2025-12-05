GTA Online: „A Safehouse in the Hills“ – Luxus, Überwachung und neue Missionen

Wer in GTA Online schon jede kriminelle Leiterstufe erklommen hat, bekommt bald die Gelegenheit, seinen Erfolg mit Stil zu feiern. „A Safehouse in the Hills“ erscheint am 10. Dezember für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC und verspricht ein Update, das die ohnehin schon opulente Welt von Los Santos noch luxuriöser macht, mit Villen, Missionen und Fahrzeugen, die kaum Wünsche offenlassen.

Luxus trifft Funktionalität

Die neuen Immobilien von Prix Luxury Real Estate sind nicht nur Statussymbole, sondern multifunktionale Anwesen. Spieler können sich auf weitläufige Außenbereiche, akribisch gestaltete Innenräume und einen KI-Assistenten freuen, der sowohl berufliche als auch private Aufgaben übernimmt. Ein prunkvolles Trophäenzimmer, eigene Tierunterkünfte, ein Friseursalon und eine elegante Garage mit spezieller Beleuchtung sind nur einige Highlights.

Ferner gibt es optionale Upgrades, um eure Geschäfte zu schützen und zu optimieren: von erhöhten Produktionsgeschwindigkeiten über einen privaten Sicherheitsdienst bis hin zu Auto-Podiums oder Waffenkammern direkt auf dem Anwesen. Wer früh zuschlägt, kann sich über attraktive Rabatte und Boni freuen, darunter 2.000.000 GTA$ Preisnachlass für Villenkäufer, exklusive Kleidungsstücke und sogar ein kostenloser Übermacht Revolter.

Neue Missionen, Fahrzeuge und Gameplay-Features

Auch ohne Villa lohnt sich der Einstieg. Das Update bringt neue Missionen, die Spieler in spannende Geschichten rund um die Massenüberwachung von Los Santos führen. Zusätzlich erwarten euch neue Spitzenfahrzeuge, kompatibel mit Hao’s Special Works, Drift-Varianten, Events im freien Modus und verbesserte Polizeifahrzeuge. Ein erweitertes Mission-Creator-Tool ermöglicht nun eigene Missionen mit detaillierten Mechaniken und platzierbaren Akteuren.

Für Mitglieder von GTA+ gibt es eine Woche Vorabzugang zum Vapid FMJ MK V, neuen Perks für Villenbesitzer und die Möglichkeit, Mitarbeiter ausgewählter Unternehmen über die iFruit-App fernzusteuern.

„A Safehouse in the Hills“ ist mehr als ein Update für Spieler, die ihre Sammlung an Prestigeobjekten erweitern wollen. Es kombiniert Spielspaß, kreative Freiheit und echte Statussymbole. Für langjährige GTA-Online-Spieler stellt sich die Frage: Lohnt sich der Sprung in die High-End-Welt von Los Santos, oder reicht der Status quo aus?