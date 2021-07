GTA Online feiert den Unabhängigkeitstag

Pünktlich zum Unabhängigkeitstag am 04. Juli, gibt es ein festliches Update in GTA Online, das Rockstar heute vorstellt. Und den feiert man am Besten mit jeder Menge Cash, denn was macht unabhängiger als Geld?

So kann man sich anlässlich dieses besonderen Tages auf Doppelte GTA$ & RP für Schatztruhen und versteckte Pakete freuen. Durchkämmt dazu tropisches Terrain auf Cayo Perico und dem Meeresgrund, um Schatztruhen und versteckten Pakete zu finden, die doppelt so viele GTA$ und RP wie normalerweise ausschütten.

Obendrauf gibt es dreifache Belohnungen für mobile Operationen und Stockpile. Angehende Kriegsherren, die eine mobile Kommandozentrale besitzen, können sich an Agent 14 wenden und bei allen mobilen Operationen dreimal so viel Geld und RP wie gewöhnlich verdienen.

Um seinen Patriotismus auch offen zu Schau zu stellen, erhalten Langstrecken-LKW-Fahrer, Verschwörungstheoretiker & Co. das kostenlose BCTR-T-Shirt, einfach indem sie GTA Online spielen.

Das Podiumsfahrzeug der Woche ist diesmal der Declasse Hotring Sabre im einzigartigen ‘‘Patriot Beer 19‘‘-Design, der sich zwischen Feuerwerksgefechten und der Lobby des Diamond Casino & Resort gewinnen lässt. Mit etwas Glück gewinnt ihr außerdem GTA$, RP, Kleidung und allerlei Überraschungspreise, wenn ihr das Glücksrad schwungvoll genug dreht.

Und damit das ganze Geld nicht mit einmal ausgegeben wird, gibt es in dieser Woche die folgenden Rabatte. Zeigt euch von der patriotischen Seite und nutzt den Rabatt von 50 % auf dem Unabhängigkeitstag gewidmete Instrumente der Zerstörung, Anpassungen, Feuerwerk und mehr.

Vapid Liberator

Western Sovereign

Hupen

Muskete

Feuerwerkabschussgerät

Feuerwerks-Munition

Reifenqualm/Fallschirmrauch

Gesichtsbemalung und Bekleidung

Designs für die mobile Kommandozentrale

Mk-II-Waffendesign

Frisuren

Masken

Patriotischer Fallschirm

Alle Details zum Unabhängigkeitstag in GTA Online gibt es ergänzend auf dem Rockstar Newswire.