GTA Online & GTA V – So funktioniert der Story- & Charakter-Transfer

Der anstehende Release von GTA V und GTA Online soll für die Millionen von Spielern so reibungslos wie möglich verlaufen. Daher kann man seinen bestehenden Story-Progress und Charakter von den Last-Gen Konsolen mitnehmen.

Wie das funktioniert, zeigt Rockstar Games ab heute, wo entsprechende Tools zur Verfügung gestellt werden. Ab sofort können Spieler ihren Fortschritt im Story-Modus transferieren, indem sie ihren Spielstand in den Rockstar Games Social Club hochladen.

Dazu muss man mit den aktuellen Account, auf dem man GTA V spielt, laden und über das Pause-Menü den Reiter „Spiel“ auswählen. Dort klickt man auf „Spielstand hochladen“. Das funktioniert jedoch nur mit einem Spielstand pro Plattform, der zudem innerhalb von 90 Tagen wieder heruntergeladen werden muss, damit er nicht verloren geht.

Charakter-Transfer ab Release möglich

Auch der eigene Charakter kann mit auf die PS5 und Xbox Series umziehen, was ab dem Release am 15. März möglich sein wird. Spieler, die ein Konto im Rockstar Games Social Club haben, können damit sowohl ihre Charaktere als auch ihren Spielfortschritt in GTA Online auf PS5 oder Xbox Series X|S übertragen, sobald sie das Spiel auf der neuen Generation starten.

Der Transfer umfasst alle Charaktere, GTA$, Spielfortschritt, Statistiken, Fahrzeuge, Immobilien, Waffen, Kleidungsstücke und nutzergenerierte Inhalte wie Snapmatics oder von Spielern erstellte Jobs. Im Fall der GTA$ werden dieser jedoch nur innerhalb der Plattform-Familie umgezogen, also von PS4 zu PS5 oder von Xbox One auf Xbox Series X|S transferieren.

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online erscheinen weltweit am 15. März als digitale Versionen im PlayStation Store auf PS5 und im Microsoft Store. Die Vorbestellungen und der Pre-Load wird ab dem 8. März verfügbar sein, während die physischen Versionen im April folgen.

Details zu den technischen Verbesserungen und Inhalten können hier noch einmal nachgelesen werden.