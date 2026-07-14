GTA Online: Kortz Center Heist ist da – Alle Infos zum Raubzug

Der neue Raubzug „The Kortz Center Heist“ ist ab sofort in GTA Online spielbar. Rockstar Games schickt euch dieses Mal in das kulturelle Epizentrum von Los Santos, um hochkarätige Kunstwerke aus dem Tresorraum zu filmen. Solo-Gamer gucken bei den ganz fetten Gewinnen allerdings in die Röhre.

Das Kortz Center dient als Kulisse für einen klassischen Kunstraub, der stark auf Vorbereitung und Stealth setzt. Ihr infiltriert das Bell Building, um die Albert Crisp Collection und wechselnde Hauptziele aus dem Tresor zu klauen. Das Ganze läuft über einen neuen Heist-Leiter namens Raf De Angelis.

Die Sache hat jedoch einen Haken für Einzelgänger. Zwar lässt sich der Heist komplett solo starten, aber die lukrativen Sekundärziele in den Zusatzräumen sind nur zu zweit erreichbar. Mehr Taschen bedeuten schlicht mehr Beute. Wer allein loszieht, lässt viel Geld liegen.

Die Villa wird zur Einsatzzentrale

Als Basis benötigt ihr eine eigene Villa und das neue „Art Studio“-Upgrade. Hier kommt Fälscher Yong-Rae ins Spiel, der Replikate bastelt, damit der Diebstahl im Museum nicht sofort auffliegt. Wer seine Villa weiter aufrüstet, schaltet handfeste Vorteile frei: Eine Waffenkammer bringt Mk II-Waffen, die Werkstatt tunt die Fluchtwagen und die eigene Security lenkt die Bullen ab.

Besonders cool ist die Verzahnung mit altem Content. Habt ihr einen Bunker, bekommt die Mk II-Waffe Spezialmunition. Besitzt ihr eine Agentur, die Textilfabrik oder einen Terrorbyte, bekommt ihr beim Finale im Tresorraum mehr Zeit. Das belohnt Langzeitspieler. Endlich machen die alten Immobilien wieder richtig Sinn.

Neue Karren und der Creator-Schub

Der Fuhrpark wächst zeitgleich um fünf neue Schlitten, vom Supersportler Benefactor LRC GT bis zum Elektro-SUV Ocelot E-Stride. Wer alle Tier-4-Karriere-Herausforderungen des Heists auf PS5, Xbox Series X|S oder PC packt, kriegt den gepanzerten Vapid Caracara gratis.

Auch der Mission Creator kriegt ein fettes Update spendiert. Ihr könnt jetzt Zombies einbauen, rotierende Requisiten für Parkour-Strecken nutzen und eigene Zwischensequenzen basteln. Für Konsoleros gibt es zudem eine gute Nachricht: Bis zum 20. Juli läuft GTA Online auf PS5 und Xbox Series X|S komplett kostenlos, ganz ohne PS Plus oder Game Pass Essential.

Der Kortz Center Heist liefert genau das, was die Community will: einen durchdachten Raubzug mit spürbarem Stealth-Fokus und starker Integration bestehender Immobilien. Dass Rockstar die wöchentlichen Auszahlungen für wiederholte Heists beschränkt, um Marktübersättigung zu verhindern, nervt zwar die Grind-Fraktion. Die Abwechslung tut dem Spiel nach all den Jahren aber verdammt gut.