GTA Online: Money Fronts – So läuft das Geschäft mit der sauberen Weste

Am 17. Juni erweitert Rockstar Games GTA Online um das Update Money Fronts – und der Name ist Programm. Diesmal dreht sich alles um die systematische Geldwäsche in San Andreas. Statt der x-ten Nachtclub-Erweiterung geht es hier um etwas subtilere Mittel: Ihr übernehmt zunächst eine altgediente Autowaschanlage im Stadtteil Strawberry. Sie dient nicht nur als Front, sondern als Einstieg in ein verzweigtes Netzwerk aus scheinlegalen Geschäften – inklusive Apotheke und Helikopterservice.

Mithilfe von Martin Madrazo bekommt ihr Zugriff auf neue Berater, die euer kriminelles Imperium mit kreativer Buchhaltung aufpolieren. Das Ziel: das schmutzige Geld durch mehrere legale Kanäle schleusen, ohne dass die Steuerbehörde oder rivalisierende Gangs misstrauisch werden. Auch passives Einkommen spielt wieder eine Rolle – ähnlich wie bei bisherigen Geschäftsmodellen in GTA Online, allerdings diesmal verzahnt mit mehreren Ebenen von Tarnung und Diversifizierung.

Neue Fahrzeuge, mehr Komfort und ein paar Balance-Anpassungen

Natürlich bringt Money Fronts auch neue Fahrzeuge ins Spiel. Mit dabei: zwei neue SUVs (Karin Everon RS und Woodlander), das Muscle-Car Declasse Tampa GT und ein Polizei-Motorrad von Western samt „Highway Patrol“-Outfit. Besonders Letzteres dürfte für Rollenspiel-Fans interessant sein, die auf Streifenfahrten oder PvE-Missionen stehen.

Auf technischer Seite verbessert Rockstar die Spielerfahrung an mehreren Stellen: Zwischensequenzen bei Missionswiederholungen können nun übersprungen werden, Arenapunkte lassen sich schneller verdienen, und Verkaufsmissionen werden durch die Verzögerung des globalen Signaltimers etwas sicherer. Auch der unbeliebte Boxville-Lieferwagen fällt aus dem Pool für Biker-Verkäufe raus – eine kleine, aber von der Community oft geforderte Änderung.

Wer GTA+ abonniert hat, darf sich vorab den neuen Supersportwagen Överflöd Suzume sichern, zweimal täglich am Casino-Rad drehen und weitere Boni einstreichen. Das Update erscheint für alle Plattformen, inklusive PC und Last-Gen-Konsolen.

Money Fronts wirkt wie ein durchdachtes Wirtschafts-Update mit realistischen Anknüpfungspunkten. Die Idee, legale und illegale Strukturen stärker zu verzahnen, bringt frischen Wind ins mittlerweile zehn Jahre alte GTA Online. Wie gut das System langfristig funktioniert, wird sich zeigen – Rockstar liefert aber eine solide Grundlage für neue Rollen- und Organisationsideen.

Was haltet ihr vom neuen Geldwäsche-Update? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.