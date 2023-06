GTA Online – San Andreas Merceneries Update ist da und Spieler sind angepisst

Spieler von GTA Online sind derzeit alles andere als in guter Stimmung. Was ist passiert? Rockstar Games hat vor kurzem endlich das lang ersehnte GTA Mercenaries Update herausgebracht, doch das kam alles andere als gut an, denn damit wurden auf einen Schlag knapp 200 Autos aus dem Spiel entfernt.

Einige davon, zuvor normal in GTA kaufbar, sind nun nur noch via GTA+ online Abo verfügbar. Das ist aber nicht der einzige Haken, denn dieses Abomodell steht nur für Konsolen zur Verfügung, PC Spieler gehen somit leer aus.

Eine gute Sache gibt es dann aber doch, die Autos werden nicht einfach aus euren Garagen verschwinden. Wer eins der betroffenen Vehikel besitzt, braucht sich also keine Sorgen machen, ihr behaltet sie auch weiterhin. Allerdings können neue Spieler sie nicht mehr In-Game erwerben.

Rockstar Games hatte bereits im Vorfeld angekündigt, weniger genutzte Fahrzeuge zu entfernen, mit der Begründung, man wolle die Übersichtlichkeit dadurch verbessern. In der Ankündigung steht weiterhin, dass die Fahrzeuge jedoch weiterhin über Event Showrooms, The Lucky Wheel und anderen Orten verfügbar gemacht werden. Scheinbar ist einer dieser Wege direkt über eure Brieftasche und weniger der Übersichtlichkeit geschuldet.

Eine vollständige Liste der betroffenen Fahrzeuge findet ihr hier. Immerhin schaffen es mit dem Grotti Stinger TT, dem Maibatsu MonstroCiti, dem Declasse Walton L35, dem Bravado Buffalo und dem Vapid Ratel auch neue Modelle ins Spiel. Was für ein Segen!

Grotti Stinger TT

Was zum F***k ist GTA+?

GTA+ wurde am 29. März 2022 eingeführt und beworben als „A New Player Membership Delivering Exclusive Benefits and More”. Es wendet sich ausschließlich an Konsolenspieler, da es nur für Xbox Series X|S und Playstation 5 verfügbar ist. Es verspricht den Kunden einfachen Zugang zu einer Reihe von wertvollen Vorteilen, sowohl für neue Spieler als auch für alteingesessene, wie z. B. 500.000 GTA$jeden Monat, aber auch bestimmte Upgrades, Rabatte und exklusive Belohnungen. Kosten tut das ganze Rund 6€ pro Monat.

Der Umsatz den Rockstar mit GTA erwirtschaftet geht seit Jahren zurück. Daher scheint das entfernen wie ein verzweifelter Versuch die Leute dazu zu drängen das Abo abzuschließen und wieder Zugriff darauf zu erlangen.

Wenig überraschend kommt das Update denkbar schlecht bei der Community an und einige gehen sogar so weit zu sagen, dass es das schlechteste Update aller Zeiten sei. So bringt San Andreas Mercenaries zwar einige neue Missionen, wiegt für viele aber nicht den Wegfall von so vielen Fahrzeugen auf.

Neu hinzugekommen mit dem Update sind dafür Project Overthrow, in dem ihr zusammen mit Charlie Reed, eurem treuen Flugzeugmechaniker, einen Angriff gegen Merrywathers Sicherheit durchführt. Mit diesem Projekt sind sechs neue Missionen für einen bis vier Spieler hinzugekommen.

Weiterhin gibt es auch noch die LSA Operations, bei der ihr in drei privaten Aufträgen euch einer Regierungseinrichtung annehmen müsst. Gestartet werden können beide Operationen von dem Operationsterminal des Mammoth Avengers aus. Eine Aufzählung was genau noch alles neu ist findet ihr hier.