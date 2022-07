GTA Online – Verbesserungen des The Criminal Enterprises-Update￼

Rockstar Games stellt heute die umfassenden Verbesserungen an GTA Online vor, die mit dem The Criminal Enterprises-Update einher, das in Kürze erscheint.

Neben einer Vielzahl an Gameplay-Neuerungen und einer Flotte neuer Fahrzeuge führt GTA Online: The Criminal Enterprises auch eine große Anzahl von allgemeinen Verbesserungen des Spielerlebnisses ein, darunter viele, die von euch über die Feedback-Website von GTA Online angeregt wurden.

Ab dem 26. Juli können zum Beispiel allen Unternehmungen – einschließlich Verkaufsmissionen – in privaten Sitzungen nur mit Einladung nachgehen. Registriert euch als VIP, CEO oder MC-President in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung oder in einer Freunde- bzw. Crew-Sitzung und beschafft und verkauft als Geschäftsinhaber in eurem eigenen Tempo oder mit Freunden. Eine neue Sitzung zu starten ist ganz einfach über das Pause-Menü möglich, wo ihr „Neue Sitzung“ unter „Online“ auswählen könnt.

Auch können weiterhin eure Waren in öffentlichen Sitzungen verkauft werden, um eine Aufwandsentschädigung und einen höheren Bonus für hohe Nachfrage zu erhalten.

GTA Online – The Criminal Enterprises-Update

Verbesserungen und Änderungen für Fahrzeuganpassungen

Neben einer Flotte neuer Fahrzeuge, die im Juli, über den späteren Sommer und Herbst hinweg verfügbar sein werden, hat Rockstar Games einige Änderungen vorgenommen, um den Anregungen einiger unserer Schrauber, den Mitgliedern des LS Car Meet, Automobil-Enthusiasten und anderen nachzukommen. Dazu gehören unter anderem:

Alle Fahrzeuge mit Zugang zum LS Car Meet können mit Reifen mit geringer Haftung ausgestattet werden. Dadurch habt ihr noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, wenn ihr Fahrzeuge im LS Car Meet modifiziert.

Fahrzeuge werden schneller geliefert, wenn sie beim Mechaniker angefordert werden.

Es fallen keine Kosten mehr an, wenn ihr das bewaffnete Fahrzeug eines anderen Spielers zerstört. Dadurch wird niemand mehr bestraft, der das Feuer von Angreifenden erwidert (und sie erfolgreich neutralisiert).

Die Avenger und die mobile Kommandozentrale können jetzt alle Fahrzeuge aufnehmen, die hineinpassen – nicht nur bestimmte Fahrzeuge. Als Ausnahme gilt die Oppressor Mk II, die in ihrer eigenen Werkstatt im Terrorbyte modifiziert werden kann.

Die Anzahl der Immobilien, die man besitzen kann, wird von 8 auf 10 erhöht, wodurch der maximale Garagenplatz um bis zu 20 Fahrzeug-Stellplätze erhöht wird.

Die Websites von Legendary Motorsport und Southern San Andreas Super Autos bieten neue Filter- und Auswahloptionen, die auf den Konsolen mit Reitern über L1/R1 oder LB/RB durchgeschaltet werden können.

Außerdem wird die Effektivität der zielsuchenden Raketen der Pegassi Oppressor Mk II reduziert und Gegenmaßnahmen haben verlängerte Cooldown-Zeiten und die Anzahl der möglichen Verwendung wird reduziert. Der Hubschrauber Sparrow kann im U-Boot Kosatka mit der Düppel- und Täuschfackel-Gegenmaßnahmen ausgerüstet werden, um ihn weniger empfindlich gegen bewaffnete Angriffe zu machen. Wie auch in allen anderen Bereichen von GTA Online werden wir weiterhin euer Feedback zu diesen Änderungen und wie sie sich auf das Geschehen in den Straßen von Los Santos auswirken im Auge behalten.‎

Weitere Details zum The Criminal Enterprises-Update gibt es wie gewohnt auf dem Rockstar Newswire.