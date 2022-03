GTA V auf PS5 – DualSense Features & 3D Audio für immersives Feeling

Anders als beim Upgrade von der PS3 zur PS4 damals, bietet die PS5-Version von GTA V einige exklusive Features, die nur dank der neueren Hardware möglich sind. Darauf ging Rockstar Games jetzt noch einmal genauer ein.

Neben Pixel-Upgrades und mehr Frames soll vor allem auch der DualSense Controller für die neue Version sprechen und das immersive Feeling auf ein neues Level heben. Das ergänzt durch Sonys 3D Audio-Tech, zu der man jetzt auch ein paar Beispiele nennt.

Jeden Moment spüren

Mittels des Dualsense-Controller wird man laut Rockstar Games die Action in jedem Moment spüren können. Hiermit simuliert man Veränderungen an der Straßenoberfläche und dessen Texturen, die zum Beispiel zwischen Asphalt und offenem Gelände unterscheiden kann. Dies ergänzt durch bestimmte Wettereffekte, die das Fahrgefühl etwa bei Regen schwammiger werden lassen.

Wird es mal brenzlig und man gerät in einen Schusswechsel oder in heftige Verfolgungsjagden, übertragt der Dualsense-Controller dies aus der jeweiligen Richtung. Das gilt auch für Explosionen und Erschütterungen in unmittelbarer Umgebung.

„Durch die adaptiven Trigger und das fortschrittliche haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers geben wir den Spielern die Möglichkeit, neue Empfindungen zu spüren.“ Rockstar Games

3D Audio & GTA V

Auch die Tempest 3D Audio Engine kommt in GTA V großzügig zum Einsatz, die die Action laut Rockstar Games mit „punktgenauer Präzision“ abbildet. Das kann die Drosselklappe eines gestohlenen Supersportwagens sein, Schussgeräusche in direkter Nähe, das Dröhnen eines Hubschraubers über einem usw.

Dafür empfiehlt man insbesondere die Verwendung von Kopfhörern, um das derzeit Beste aus der 3D Audio-Technologie herauszuholen. Ob das in der Praxis am Ende auch so überzeugend funktioniert, wie hier versprochen, wird man in wenigen Tagen sehen. Bisher gibt es nur eine handvoll Beispiele, wo das 3D Audio der PS5 ansatzweise überzeugen kann.

Was die PS5-Version von GTA V sonst noch zu bieten hat, inkl. neuer Inhalte, lässt sich hier noch einmal nachlesen. Ein kostenloses Upgrade wird es diesmal jedoch nicht geben, so dass erneut 40 EUR für die New Gen-Fassung fällig werden. Dafür kann man seinen Story-Progress und seinen Charakter übertragen, wie hier beschrieben.

GTA V und GTA Online erscheinen am 15. März für PlayStation 5 und Xbox Series.