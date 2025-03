GTA V Enhanced Edition: Ein Vorgeschmack auf die Technik von GTA 6?

Die umfassende Implementierung von Raytracing Global Illumination (RTGI) in der kürzlich erschienenen GTA V Enhanced Edition sorgt für Spekulationen. Könnte diese Technik bereits ein Vorgeschmack auf die Features von Grand Theft Auto 6 sein? Eine Analyse von Digital Foundry legt genau das nahe.

RTGI in GTA V Enhanced Edition

Digital Foundry hat die neue PC-Version von GTA V Enhanced Edition genau unter die Lupe genommen. Das besondere Augenmerk lag dabei auf der Implementierung von RTGI, einer Technologie, die für realistische Beleuchtung sorgt. Im Gegensatz zu vorherigen Raytracing-Umsetzungen in Spielen wie Dying Light 2 oder The Witcher 3, die RTGI nur in begrenztem Umfang verwenden, bietet GTA V Enhanced Edition eine pixelweise Berechnung mit stabiler und kohärenter Lichtreflexion.

Ein interessanter Punkt: Dieselbe Technologie ist prominent im Trailer zu GTA 6 zu sehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Rockstar Games die RTGI-Technologie zunächst für GTA 6 entwickelt und sie später auf den Vorgänger zurückportiert hat. Wäre das der Fall, wäre die Enhanced Edition von GTA V nicht nur ein optisches Upgrade, sondern ein Testlauf für den nächsten Serienteil.

30 FPS als Limit auf Standardkonsolen?

Ein weiteres zentrales Thema der Analyse ist die Performance. RTGI belastet die GPU zwar nicht stark, stellt aber hohe Anforderungen an die CPU. Ein Ryzen 5 3600, vergleichbar mit den CPUs der Basiskonsolen der aktuellen Generation, schafft es nicht, das Spiel bei 1440p mit DLSS im Qualitätsmodus konstant mit 60 FPS auszuführen.

Dies könnte darauf hindeuten, dass auch GTA 6 auf den Standardkonsolen auf 30 FPS begrenzt sein wird, was ohnehin schon länger vermutet wird. Der offizielle Enthüllungstrailer lief ebenfalls mit 30 FPS, was diese Vermutung weiter untermauert. Sollte Rockstar Games die gleiche RTGI-Technologie in GTA 6 verwenden, wären stabile 60 FPS wohl nur auf leistungsstärkeren Plattformen oder mit kompromissloser Optimierung möglich.

Die GTA V Enhanced Edition könnte mehr sein als nur ein Remaster – sie könnte als technischer Testlauf für GTA 6 dienen. Die RTGI-Implementierung zeigt, dass Rockstar Games an fortschrittlicher Beleuchtung arbeitet, die das Spiel deutlich realistischer wirken lässt. Doch diese Technik hat ihren Preis: Die hohen CPU-Anforderungen könnten dazu führen, dass der nächste Serienteil auf Standardkonsolen erneut mit 30 FPS laufen wird.