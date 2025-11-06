GTA 6 offiziell verschoben: Rockstar nennt neuen Termin in 2026

Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass GTA 6 erst am 19. November 2026 erscheint. Die Nachricht kommt nicht überraschend, sorgt aber für gemischte Gefühle in der Community. Fans mussten bereits zwei Trailer verkraften: Trailer 1 im Dezember 2023, der als YouTube-Exklusivvideo über 93 Millionen Views in 24 Stunden erzielte, und Trailer 2 im Mai 2025, der mit über 475 Millionen Views den bisher größten Video-Launch aller Zeiten feierte.

Im jüngsten Investor Call betonte Rockstar Games erneut, dass GTA zu den erfolgreichsten und ikonischsten Franchises der Branche gehört. Bisher wurden fast 460 Millionen Einheiten der Serie verkauft, was die Erwartungen an GTA VI enorm hochschraubt.

Warum die Verschiebung?

Rockstar Games nennt die üblichen Gründe für die Verschiebung, und aus dem Investor Call wird klar: Qualität steht an erster Stelle. Das Studio arbeitet daran, dass GTA 6 die hohen Standards der Serie erfüllt – technisch, spielerisch und narrativ. Nach den Rekord-Trailern ist der Druck, Erwartungen zu erfüllen, immens. Ein unfertiges Spiel will niemand.

Für Spieler bedeutet die Verschiebung also vor allem eins: mehr Zeit für Feinschliff. Grafik, KI, Storytelling und Online-Modus sollen offenbar auf einem Niveau abliefern, das der Hype verdient. Konkret heißt das, dass Fans noch mindestens ein Jahr warten müssen, bevor sie wieder in die offene Welt von GTA eintauchen können.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Was wir wissen – und was nicht

Offizieller Launch: 19. November 2026

19. November 2026 Trailer: Zwei offizielle Videos, beide Rekorde gebrochen

Zwei offizielle Videos, beide Rekorde gebrochen Verkaufserwartung: Extrem hoch, Franchise insgesamt fast 460 Millionen Verkäufe

Extrem hoch, Franchise insgesamt fast 460 Millionen Verkäufe Offizielle Details zu Gameplay, Setting oder Multiplayer: noch spärlich, Rockstar Games hält sich bedeckt

Die Verschiebung von GTA VI ist enttäuschend, aber nachvollziehbar. Rockstar setzt auf Qualität statt Hype – ein Ansatz, der langfristig Sinn macht, auch wenn das Warten hart ist. Fans sollten die Rekord-Trailer als Appetithappen sehen: GTA VI wird kommen, und die Erwartungen sind höher als je zuvor.