GTA VI – Rockstar Games Statement zum aktuellen Leak

Die ursprüngliche Quelle des Leaks war sich dessen Wirkung offenbar nicht bewusst und kündigte an , sich mit Rockstar Games über einen Deal einigen zu wollen. Ob sich der Entwickler darauf einlässt, ist nicht bekannt, auch nicht, was das Ziel hinter einem solchen Deal sein soll.

„Wir sind sehr enttäuscht, dass euch diese Details zu unserem nächsten Spiel auf diese Weise mitgeteilt wurden. Unsere Arbeit am nächsten Grand Theft Auto-Spiel wird wie geplant fortgesetzt, und wir setzen uns wie immer dafür ein, euch, unseren Spielern, ein Erlebnis zu bieten, das eure Erwartungen wirklich übertrifft. Wir werden alle bald wieder auf den neuesten Stand bringen und euch natürlich dieses nächste Spiel richtig vorstellen, sobald es fertig ist. Wir möchten allen für ihre anhaltende Unterstützung in dieser Situation danken.“

