GTA VI Story-Vorschau: ein Roadtrip durch Amerikas Albtraum im Sonnenschein

Mit Grand Theft Auto VI meldet sich Rockstar Games mit einem Paukenschlag zurück – und zwar direkt im grellen Neon-Inferno von Vice City. Mit dem zweiten offiziellen Trailer hat der Entwickler neue Details zur Story veröffentlicht, die einmal mehr untermauern: Hier wartet der Blockbuster schlechthin im kommenden Jahr.

Der neue Schauplatz Leonida, eine an Florida angelehnte Halbinsel, ist weit mehr als nur ein Ort für Sonne, Palmen und Plastikoperationen. Es ist ein Abgrund, überzogen mit Pastellfarben und Blut, voller Charaktere, die verzweifelt nach dem nächsten Deal, dem großen Coup oder schlicht nach einem Ausweg suchen. Und im Zentrum dieser toxischen Mischung: Jason Duval und Lucia Caminos, ein kriminelles Duo, das genauso gut im Liebesfilm wie im Gefängnis landen könnte.

Bonnie & Clyde in Vice City

Jason – Ex-Soldat, Teilzeit-Schmuggler und Vollzeit-Pechvogel – will raus aus dem Geschäft. Lucia – Ex-Knacki mit Kampfgeist und einem Herzen aus Beton – will rein. Gemeinsam geraten sie nach einem schiefgelaufenen Deal in einen Strudel aus Gewalt, Drogen und Loyalitätstests. Ihre Beziehung ist keine Romanze, sondern ein Überlebenspakt, geschmiedet in den Garküchen von Little Cuba, geschüttelt in Boobies Stripclub und gebrochen auf den nächtlichen Highways von Port Gellhorn.

GTA 6 beeindruckt mit wunderschönen Schauplätzen

Vice City ist nicht mehr nur ein Karikatur-80s-Miami. Es ist heute ein Ort der zersplitterten Träume, in dem Gentrifizierung, Glamour und Gangster-Alltag sich die Klinke in die Hand geben. Jeder hier will mehr – mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Macht. Und keiner ist bereit, den Preis dafür wirklich zu zahlen. Das übernehmen andere.

Der Staat Leonida – das bessere Amerika?

Leonida ist eine Höllenfahrt durch das, was vom amerikanischen Traum noch übrig ist. In Ambrosia versuchen Zuckerbarone und Biker-Gangs die Wirtschaft am Laufen zu halten – notfalls mit Fäusten. In Grassrivers verstecken sich nicht nur Alligatoren, sondern auch Geheimnisse, die selbst das FBI lieber ignoriert. Und in Mount Kalaga leben Verschwörungstheoretiker, als wäre das Internet ein Evangelium.

Jeder Ort atmet Atmosphäre. Jeder Nebenschauplatz wirkt, als hätte er seine eigene Netflix-Serie verdient. Rockstar Games hat nicht nur eine Spielwelt gebaut, sondern ein komplett eigenständiges Paralleluniversum – nur eben eines, das dich wahrscheinlich am Ende umbringt.

Das Who-is-Who der Verlorenen

Das Ensemble, das Jason und Lucia begleitet, ist eine Ansammlung von Fehlzündungen mit Charme. Cal Hampton, paranoider Nerd mit Zugang zur Küstenwache – sein Browser-Verlauf ist vermutlich staatsgefährdend. Boobie Ike, Stripclub-König mit Herz für Immobilien und Rapper. Dre’Quan Priest, Musikproduzent, der einst Gras vertickte und heute mit Influencerinnen wie Real Dimez auf den nächsten viralen Hit hofft.

Die beiden Dimez – Bae-Luxe und Roxy – sind Social-Media-Waffen, die lieber mit Lyrics austeilen als mit Waffen. Aber in Vice City ist der Weg von viralen Views zum virtuellen Grab erstaunlich kurz. Und wenn Bankräuber wie Raul Bautista in deinem Handy abgespeichert sind, weißt du: Du bist längst kein Zivilist mehr.

Die wilde Seite von GTA 6

Das perfekte Verbrechen? Vielleicht.

GTA VI verspricht nicht nur das nächste Kapitel in Rockstars opulenter Gangsteroper – es wirkt eher wie ein Neuanfang. Statt reiner Satire bekommen wir eine Geschichte über Ambivalenz. Über Figuren, die nicht gut oder böse sind, sondern einfach nur überleben wollen. Lucia ist keine Femme Fatale. Jason kein harter Hund. Beide sind zerbrochen – und genau das macht sie gefährlich.

Das Spiel inszeniert nicht nur Kriminalität – es fragt, warum man sie wählt. Weil man muss? Oder weil man will? In einer Welt, in der Stripclubs als Plattenlabels fungieren und Drogenrouten in Bootswerften enden, ist Moral nur ein weiteres Wort für „Schwäche“.

GTA VI ist nicht einfach ein Spiel – es ist eine Landkarte durch das zynischste Herz Amerikas. Und Leonida? Das ist das schönste Desaster, das man je besucht hat.

Los geht’s am 26. Mai 2026. Weitere Bilder, Screenshots und mehr hat die offizielle Webseite parat.