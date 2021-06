Guardians of the Galaxy – 80er Jahre Killer Soundtrack umfasst über 30 Songs

Eines der Merkmale von Guardians of the Galaxy ist der markante 80er Jahre Soundtrack, den man auch schon im Debüt Trailer erleben konnte. Diesen authentischen Soundtrack wollte man unbedingt im Spiel haben, der nicht weniger als 30 Songs umfasst.

In einem Interview mit Venturebeat ging Entwickler Eidos Montreal spezieller auf den Soundtrack ein, der nicht nur einfach im Hintergrund läuft, sondern ein elementarer Teil des Gameplay sein wird, der präzise zum Einsatz kommt.

„Wir haben diesen Killer-Soundtrack der 80er Jahre,“ sagt Mary DeMarle, Senior Narrative Director bei Eidos Montreal. „Als wir in unserer Geschichte entschieden hatten, dass Peter Quill in den 80ern entführt wurde, wussten wir, dass wir die großartigen Songs der 80er bekommen mussten. Wir haben einen tollen Job gemacht. Wir haben mehr als 30 lizenzierte Songs. Alles von Iron Maiden über Rick Astley über KISS bis hin zu Wham und Blondie.“

Jukebox Feature an Bord

Weiter heißt es, dass man in seinem Schiff Milano den Soundtrack zu jederzeit hören kann, wofür es extra eine Jukebox gibt.

„Die Art und Weise, wie wir die Musik im Spiel verwenden, macht wirklich Spaß. Wir werden sie als Teil der Filmsequenzen verwenden oder um die Dramatik in einigen Szenen zu erhöhen. Sie wird in großen Battles zu hören sein, wo man etwas Erstaunliches wie „The Final Countdown“ hört, einfach weil es zur Geschichte passt. Gleichzeitig haben wir zwei einzigartige Möglichkeiten, wie wir es verwenden. Eine davon ist, dass man im Milano Momente hat, wo man einfach abhängt und mit allen Wächtern sprechen kann. Es gibt eine Jukebox im Milano, wo man hingegen und den Song auswählen kann, den man beim Erkunden hören möchte.“

Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021.