Arc System Works hat die Guilty Gear: Strive – Starter Edition 2022 angekündigt, ein umfassendes Paket des erfolgreichen Beat’em Up. Gleichzeitig finden damit neue Features den Weg ins Spiel.

Die Guilty Gear: Strive – Starter Edition 2022 umfasst nicht nur den Hauptspiel, sondern auch alle Inhalte des Season Pass One, inkl. neuer Fighters, Stages und der Another Story. Mit dem Another Story-DLC wird dem Spieler ein vollständiger Blick hinter die Kulissen gewährt, der aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Hier treten auch zahlreiche Charaktere auf, die während der Hauptgeschichte nicht aufgetaucht sind, darunter Ramlethal, May und Baiken.

Inhalte der Starter Edition 2022

Guilty Gear: Strive base game

Guilty Gear: Strive Season Pass 1 Additional Colors Additional Character #1: Goldlewis Dickinson Additional Character #2: Jack-O’ Additional Character #3: Happy Chaos Additional Character #4: Baiken Additional Character #5: Testament Additional Stage: Lap of the Kami Additional Stage: White House Reborn Additional Another Story



Balance Update im Juni

Am 10. Juni erscheint außerdem ein größeres Balance-Update, das fast alle Charaktere anpasst, es gibt Änderungen an der Spielmechanik, um das Gameplay „zu transformieren“, sowie wird die Steuerung überarbeitet.

Im Sommer wird außerdem das Cross-Play Feature eingeführt, für das man vorab einen Beta Test durchführen wird. Den genauen Zeitplan dafür wird man allerdings erst noch bekanntgeben.

Und abschließend wird der einst exklusive Guilty Gear: Strive Original Soundtrack: “Necessary Discrepancy” am 27. Mai ganz regulär verfügbar sein.

Die Guilty Gear: Strive – Starter Edition 2022 erscheint am 09. August 2022.