Gundam Rogue Orbit: Release am 5. März 2027 mit neuer Zeitlinie und Customization

Bandai Namco hat im Rahmen des State of Play „Gundam Rogue Orbit“ für den 5. März 2027 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Bandai Namco Studios baut damit ein neues Universum außerhalb des etablierten Universal Century auf. Spieler übernehmen die Rolle des Piloten RE-X, der zusammen mit der Support-KI Vii den Prototypen Gundam Helix steuert.

Die Handlung erstreckt sich über mehrere Zonen im Sonnensystem. Neben der Hauptfigur treten Fraktionen wie die Sandpiraten unter Big Paul oder die Truppen von Ritterkommandantin Elaine auf. Als Gegenspieler zeigt der erste Trailer einen schwarzen Mobile Suit mit roter Sensorik.

Modulares Setupsystem statt starrer Klassen

Das Gameplay kombiniert Boden- und Luftkämpfe in offenen Zonen, während das Gameplay auf tiefgreifende Personalisierung setzt. Der Mobile Suit wird nicht nur über feste Klassen definiert, stattdessen bestimmen modular austauschbare Bauteile das Handling und die Kampfwerte.

Ausrüstung von Waffen mit spezifischen Skillsets

Austausch von Rahmenkomponenten für geänderte Panzerungswerte

Anpassung der Triebwerke für verändertes Schub- und Ausweichverhalten

Integration sogenannter AP-Einheiten für Spezialfunktionen

Die Wahl der Bewaffnung verändert somit die verfügbaren Angriffsanimationen und Abklingzeiten direkt.

Editionen und Vorbesteller-Boni

Der Titel erscheint in drei Ausführungen. Die Standard Edition enthält lediglich das Hauptspiel. Die Deluxe Edition ergänzt digitale Artbooks, den Soundtrack, ein Farbenpaket mit 14 Optionen sowie Ingame-Booster.

Die Collector’s Edition liefert zusätzlich ein Steelbook, fünf Sammelkarten und den exklusiven Modellbausatz HG 1/144 ARK-10 GUNDAM HELIX in der Farbvariante Earth Blue. Vorbesteller aller Versionen erhalten den Vorabzugriff auf diesen Skin.

Bandai Namco riskiert mit der neuen Zeitlinie den Verzicht auf etablierte Fan-Favoriten, gewinnt dadurch aber spielerische Freiheit beim Balancing. Das modulare Komponenten-System zwingt die Entwickler zu einer sauberen Kollisionsabfrage in den vertikalen Luftkämpfen. Überzeugen kann man sich davon ab 5. März 2027.