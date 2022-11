Gungrave G.O.R.E Overview-Trailer stimmt auf das bleihaltige Baller-Fest ein

Die Uhr tickt, denn der Tag der Auferstehung in Gungrave G.O.R.E steht vor der Tür. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um alles zu erfahren, was man wissen muss, bevor der legendäre Revolverheld der Auferstehung zurückkehrt.

In diesem neuesten Trailer zu Gungrave G.O.R.E erfährt man, wen Grave besiegen muss, um den Sieg zu erringen, wer an seiner Seite kämpft, weitere Details über die Handlung und vieles mehr.

Der Titel sieht sich als stilvoller Third-Person-Action-Shooter, in dem man in der Rolle des Revolverhelden ein blutiges Ballett vollführt, in dem man tonnenweise Feinde niedermäht. Gungrave G.O.R.E ist die ultimative Wiederbelebung des Gungrave-Franchise für erfahrene Revolverhelden und Gungrave-Fans, aber auch ein herrlich blutiges, eigenständiges Story-Erlebnis für eine neue Generation von Spielern und auf einer neuen Generation von Konsolen.

Gungrave G.O.R.E erscheint am 22. November 2022.