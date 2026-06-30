Guns of Eschaton: Souls-like FPS von Viktor Antonov enthüllt

Publisher 4Divinity und Entwickler Eschatology Entertainment haben „Guns of Eschaton“ angekündigt, einen Souls-like Ego-Shooter in einer mystischen Western-Apokalypse. Das Projekt basiert auf dem letzten Original-Universum des verstorbenen Art Directors Viktor Antonov, bekannt durch Half-Life 2 und Dishonored.

Die Prämisse klingt nach einer verdammt düsteren Mischung. Wir reisen im 19. Jahrhundert von der West- an die Ostküste eines sterbenden Amerikas. Antonovs Handschrift ist unverkennbar: Frontier-Americana verschmilzt mit okkultem Horror. Das ist kein normaler Shooter. Wer hier stumpf dauerfeuert, sieht sofort den Ladebildschirm. Jeder Schuss zählt.

Gemeinsam sterben oder alleine durchschlagen

Das Kampfsystem zwingt uns zum Mitdenken. Taktische Feuergefechte, präzise Dashes und perfekt getimte Paraden bestimmen das Gameplay. Über ein sogenanntes Codex-System analysieren wir die Schwachstellen der Monster. Dazu kommen Spezialmunition und mystische Fähigkeiten. Das klingt nach Arbeit. Genau das wollen Souls-Fans.

Entwickler Eschatology Entertainment setzt auf tiefes Build-Crafting. Waffen, Munitionstypen, Talismane und Rüstungen lassen sich komplett an den eigenen Spielstil anpassen. Das Beste daran: Der Shooter bietet volle Solo- und Koop-Progression. Ihr müsst diese sterbende Welt also nicht alleine durchqueren. Zusammen stirbt es sich eben leichter.

Das Erbe von Viktor Antonov wiegt schwer. Studioleiter Fuad Kuliev betont, wie eng das Team mit ihm bis zum Schluss an den Konzepten gearbeitet hat. Die Erwartungen an das Weltdesign sind gigantisch. „Half-Life 2“ und „Dishonored“ haben Maßstäbe gesetzt. „Guns of Eschaton“ muss diese visuelle Klasse im Gameplay einlösen. Ein Selbstläufer wird das nicht.

Die Ankündigung sitzt. Ein Souls-like Shooter im okkulten Western-Gewand hat enormes Potenzial, wenn das Gunplay die nötige Wucht mitbringt. Antonovs Vision garantiert eine dichte Atmosphäre, doch am Ende entscheidet die Präzision der Paraden und das Trefferfeedback. Die Skepsis bleibt minimal, die Neugier überwiegt.

Was haltet ihr von der Kombination aus Souls-Mechaniken und Ego-Shooter im Western-Setting – reizt euch das knallharte Ressourcen-Management oder schreckt euch der Frustfaktor ab?