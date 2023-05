GYLT – Stadia-Hit offiziell für PS5 angekündigt

Nach dem Aus von Google Stadia kündigte Entwickler Tequila Works umgehend eine Portierung ihres Story-Adventure GYLT für PS5, Xbox Series X|S und den PC an. Inzwischen gibt es ein Release-Datum und einen ersten Trailer.

GYLT liefert eine unheimliche Geschichte, die in einer gruseligen und melancholischen Welt spielt und Fantasie und Realität an einem surrealistischen Ort vermischt, an dem seine Albträume zur Wirklichkeit werden.

Dazu schlüpft man in die Rolle von Sally, einem kleinen Mädchen, das in Bethelwood lebt. Ihr Leben ist nicht einfach und seit dem Verschwinden ihrer kleinen Cousine Emily ist es noch schlimmer geworden. Nachdem Sally von einer Gruppe von Tyrannen verfolgt wird, wird sie in eine verdrehte Version ihrer Stadt hineingezogen, wo ihre Ängste und schlimmeren Erinnerungen auf böse und sehr reale Weise präsentiert werden.

Die Spieler müssen sich geschickt vor den schrecklichen Kreaturen verstecken oder ihnen direkt gegenübertreten, während sie ihren Weg durch die Herausforderungen dieser bösen Welt finden. Dazu können sie akustische oder visuelle Köder legen oder die Kreaturen damit anlocken. Hinzu kommen Stealth-, knifflige Puzzle- und Action-Parts, die GYLT zu einem echten Vorzeigetitel auf Stadia machten.

GYLT erscheint am 06. Juli 2023.