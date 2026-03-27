Hades II: PlayStation- und Xbox-Termin steht – inklusive Game Pass-Launch

Supergiant Games bringt das gefeierte Rogue-like „Hades II“ am 14. April auf die aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen und schließt damit die letzte große Plattform-Lücke. Besonders Abonnenten profitieren: Der Titel landet direkt zum Launch im Xbox Game Pass.

Nachdem der Titel nach seiner Early-Access-Phase im September 2025 zunächst zeitexklusiv für Switch und Switch 2 sowie den PC voll veröffentlicht wurde, ziehen die „großen“ Konsolen nun knapp sieben Monate später nach.

Ein Sequel, das auf Masse und Magie setzt

Supergiant Games bricht mit „Hades II“ ihre eigene Tradition, niemals Sequels zu entwickeln. Die Entscheidung ist nachvollziehbar: Statt das Rad neu zu erfinden, wurde das Fundament des Vorgängers massiv erweitert. Als Melinoë, Prinzessin der Unterwelt, kämpfen wir uns nicht mehr nur aus dem Tartarus heraus, sondern stellen uns dem Titanen der Zeit entgegen.

Neues Kampfsystem: Magie und Hexerei stehen im Fokus, was das Gameplay deutlich taktischer macht als das rein physische Button-Mashing des ersten Teils.

Magie und Hexerei stehen im Fokus, was das Gameplay deutlich taktischer macht als das rein physische Button-Mashing des ersten Teils. Umfang: Mit über einem Dutzend olympischer Götter und einem neuen System für „Witchy Familiars“ (Begleiter) wirkt die Spieltiefe schon jetzt deutlich größer als beim Erstling.

Mit über einem Dutzend olympischer Götter und einem neuen System für „Witchy Familiars“ (Begleiter) wirkt die Spieltiefe schon jetzt deutlich größer als beim Erstling. Technik: Die handgezeichneten Umgebungen und die 3D-Modelle wurden für die aktuelle Konsolengeneration optimiert, was auf PS5 und Xbox Series flüssige 60 FPS (oder mehr) erwarten lässt.

Dass „Hades II“ direkt zum Xbox-Launch im Game Pass landet, ist ein strategisch kluger Schachzug. Der erste Teil war ein gigantischer Erfolg durch Mundpropaganda. Indem man die Einstiegshürde auf der Xbox nun auf Null senkt, sichert sich Supergiant eine massive Spielerbasis für den kompetitiven End-Game-Content und die „Fearless“-Herausforderungen. Für PlayStation-Spieler bleibt hingegen nur der Einzelkauf, was angesichts der Qualität des Spiels aber für Genre-Fans verschmerzbar sein dürfte.

„Hades II“ ist kein Experiment, sondern die Perfektionierung einer Formel. Wer den ersten Teil geliebt hat, bekommt hier mehr von allem: mehr Story, komplexere Builds und eine düsterere Atmosphäre. Die Wartezeit für PS5- und Xbox-Besitzer war lang, aber da das Spiel auf diesen Plattformen direkt in der „Full Version“ (v1.0+) inklusive aller Polishing-Updates der letzten Monate erscheint, ist es technisch die beste Einstiegschance.

Werdet ihr Melinoës Reise im Game Pass starten oder greift ihr zur PS5-Version für die Trophäen-Jagd?