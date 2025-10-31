Half-Life 3: Arbeiten am Trailer angeblich gestartet, steht das Comeback wirklich bevor?

Half-Life 3 ist wieder in aller Munde, und das ausgerechnet wegen eines neuen Gerüchts, das behauptet, Valve habe mit der Produktion eines Trailers begonnen. Für eine Serie, die seit über 20 Jahren zwischen Mythos und Meme schwankt, ist das fast schon eine kleine Sensation.

Die neuesten Informationen stammen aus der aktuellen Folge der HLX Files des YouTubers Tyler McVicker, der sich seit Jahren auf Valve-Themen spezialisiert hat. Ihm zufolge laufe derzeit die Arbeit an einem Trailer für „HLX“ beziehungsweise Half-Life 3. Offizielle Bestätigungen von Valve gibt es – wie üblich – keine.

Keine klassische PR-Kampagne

McVicker zufolge verfolgt Valve eine unkonventionelle Strategie. Statt wie die meisten Publisher Monate im Voraus anzukündigen und mit Teasern zu überfluten, wolle das Studio Ankündigung und Veröffentlichung nahe beieinander platzieren, ähnlich wie bei Half-Life: Alyx im Jahr 2020. Das würde heißen: Wenn der Trailer tatsächlich existiert, könnte ein Release schon greifbar nah sein.

Ein solcher Ansatz passt zur Philosophie des Studios, das seit jeher lieber durch Inhalte als durch Marketing glänzt. Oder, weniger charmant ausgedrückt: Valve redet nicht, Valve macht – manchmal einfach nur jahrzehntelang nichts.

Spielbar, aber geheim

Parallel dazu kursieren Berichte, dass Half-Life 3 bereits „end-to-end spielbar“ sei. Ob die Informationen stimmen, lässt sich derzeit nicht verifizieren. McVicker selbst betont, dass es sich nicht um einen Leak oder Datamine, sondern um ein Gerücht handle – und genau so sollte man es auch behandeln.

Sollte Valve tatsächlich an einem Trailer arbeiten, wäre es das erste greifbare Lebenszeichen von Half-Life 3 seit Jahren. Gleichzeitig zeigt es, dass das Studio möglicherweise wieder bereit ist, das eigene Erbe weiterzuführen, vorsichtig, kontrolliert, aber ohne PR-Gewitter.

Bis dahin bleibt: Half-Life 3 confirmed? Noch nicht. Aber das Flüstern wird lauter.