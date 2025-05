Half-Life 3: Das Phantomspiel könnte näher sein als je zuvor

Wenn es in der Gaming-Welt so etwas wie den Heiligen Gral gibt, dann trägt er den Namen Half-Life 3. Während Spieler auf der ganzen Welt den Countdown für GTA VI runterbeten, schwebt über allem die viel ältere Sehnsucht nach der Rückkehr von Gordon Freeman. Seit zwei Jahrzehnten spekuliert die Branche, hofft die Community – doch Valve hüllt sich in Schweigen. Bis jetzt?

Denn die Zeichen verdichten sich, dass Half-Life 3 nicht nur existiert, sondern bereits in greifbarer Nähe ist. Unter dem vermeintlichen Codenamen „HLX“ tauchen seit geraumer Zeit Hinweise in Spieldateien anderer Valve-Titel auf. Was lange als Hirngespinst galt, könnte nun konkreter sein als je zuvor.

Spätestens seit Half-Life: Alyx hat Valve bewiesen, dass die Marke mehr ist als nur ein Relikt vergangener Zeiten. Alyx war nicht nur ein gefeierter VR-Meilenstein, sondern auch ein narrativer Cliffhanger – fast schon eine Aufforderung, Half-Life 3 folgen zu lassen. Doch das war 2020. Fünf Jahre später kommt allerdings Bewegung in die Sache.

Ein spielbarer Prototyp – ist Valve wirklich so weit?

Jetzt bringt ausgerechnet Valve-Insider Tyler McVicker frischen Wind ins Schweigen. Laut seinen Informationen soll Half-Life 3 intern bereits komplett spielbar sein – von Anfang bis Ende. Die Story steht, die Level sind spielbar, das Spiel wird intern „religiös“ getestet. Das sei weiter als jede frühere Iteration jemals gekommen ist. Klar ist: Fertig ist es damit noch lange nicht. Aber der entscheidende Punkt – eine narrative und spielerische Basis – scheint gelegt.

Ein interessantes Detail: McVicker glaubt, dass Portal-Heldin Chell einen Auftritt haben könnte. Sollte das stimmen, würde Half-Life 3 ein direktes Crossover zwischen den beiden Valve-Universen bedeuten. Schon in Portal 2 fanden sich Andeutungen auf ein verworfenes Half Life-Projekt, das Chells Vergangenheit beleuchtet – ein erzählerisches Goldnugget, das Fans ins Schwärmen bringt.

Portal-Crossover und kein VR-Zwang: Was Fans jetzt hoffen dürfen

Besonders beruhigend: Half-Life 3 soll kein VR-Titel sein. Wer nach Alyx befürchtet hatte, ohne High-End-Headset ausgeschlossen zu werden, kann aufatmen. Valve plant laut McVicker eine traditionelle Veröffentlichung.

Und wann? Wenn McVickers Einschätzung stimmt, könnte es schon diesen Sommer zur offiziellen Enthüllung kommen – vielleicht sogar mit einem Release noch 2025. Doch Vorsicht: Bei Valve ist nichts je sicher, bevor es auf Steam erscheint. Nach all den Jahren bleibt Half-Life 3 das berühmteste Fragezeichen der Spielegeschichte – doch diesmal sieht es verdächtig nach einem Ausrufezeichen aus.