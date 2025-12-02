Half Life 3: Es wird passieren, doch Valve spielt ein gefährliches Spiel mit den Erwartungen

Wenn es ein Spiel gibt, das die Gaming-Welt seit zwei Jahrzehnten in Atem hält, dann ist es Half Life 3. Normalerweise ignoriert man diese „Bald passiert’s!“-Rufe bei Valve komplett, denn zu oft wurden Fans verbrannt. Dieses Mal ist die Lage aber anders. Der Insider Mike Straw bleibt öffentlich bei seinem Zeitplan. Trotz Unsicherheiten. Trotz fehlender Zweit- oder Drittbestätigung. Und genau das macht die Sache spannend.

Straw sagt: Das angekündigte Datum für die Enthüllung liegt noch vor uns, und sein ursprünglicher Tipp steht weiterhin – Reveal 2025, Release Frühjahr 2026. Im Raum steht potenziell der 11. Dezember. Dazu kommt, dass Valve offenbar wieder alte Methoden für verschiedene Termine im Umlauf nutzt, um Leaks zu identifizieren. Das ist kein Mythos, das gab es schon bei Half-Life: Alyx.

Zwischen konkreten Infos und cleverem Täuschungsmanöver

Bislang gibt es nichts Handfestes von Valve. Was wir wissen: Valve arbeitet an etwas Großem. Die Datamining-Funde aus Counter-Strike 2 und Deadlock rund um das ominöse „HLX“ wirken nicht wie Zufall. Auch Insider wie Gabefollower oder Tyler McVicker halten weiter an einem Reveal im kommenden Jahr fest – beide wären längst zurückgerudert, wenn sich ihre Infos in Staub aufgelöst hätten.

Straw selbst gibt zu, dass ihn die fehlende Bestätigung durch andere Quellen nervös macht. Verständlich. Gleichzeitig wäre es absolut Valve-typisch, mehrere Deadlines zu streuen, nur um Leaks zu enttarnen. Ein Canary Trap ist in diesem Studio eher Standardpraktik als Verschwörung.

Wie realistisch ist ein Release 2026?

Hier wird’s knifflig. Valve hat seit Half Life: Alyx wieder ernsthaft gezeigt, dass sie Spiele entwickeln können, und zwar auf einem technischen Niveau, das kaum sonst jemand erreicht. Aber ein Vollpreis-Half Life, wieder im klassischen Stil, hätte eine Entwicklungszeit, die wir bisher kaum überschauen können. Ein Release 2026 ist möglich, aber ambitioniert. Valve veröffentlicht erst, wenn sie zufrieden sind. Nicht vorher.

Man geht sogar davon aus, dass Half Life 3 der einzige Titel sein könnte, der GTA 6 die Show stehlen könnte. Das klingt erst mal nach einer starken These, aber wenn ein Spiel das kann, dann dieses.

Inzwischen spricht vieles dafür, dass Valve wirklich an Half Life 3 arbeitet und den Reveal vorbereitet, vermutlich ganz unkonventionell, wie zuletzt mit der Steam Machine. Einfach aus dem Nichts heraus. Es gibt zu viele Puzzleteile, die zusammenpassen. Gleichzeitig wäre es dumm, einen Release 2026 als gesetzt einzutragen. Valve bleibt Valve, und das bedeutet: Nichts ist sicher, bis es offiziell ist. Und allein das ist schon eine kleine Sensation.