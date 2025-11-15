Half Life 3: Neue Hinweise deuten auf baldiges Reveal

Es gibt Gerüchte, die begleiten uns so lange, dass sie fast Teil der Gaming-Folklore geworden sind. Half Life 3 gehört definitiv dazu. Und doch fühlt sich die aktuelle Lage anders an: ruhiger, konkreter und überraschend plausibel.

Seit Monaten tauchen Berichte über ein Projekt mit dem internen Codenamen „HLX“ auf, und inzwischen zeichnet sich ab, dass Valve tatsächlich an einem neuen Half-Life arbeitet. Die Frage lautet nur noch: Wann macht Valve endlich den Schritt nach vorn?

Half Life 3: Gerüchte mit Substanz?

Normalerweise sind Half Life 3-Spekulationen ein Running Gag. Dieses Mal stammen die Aussagen jedoch von Personen, die Valve seit Jahren verlässlich beobachten. Insider wie GabeFollower behaupten, Valve plane weiterhin eine Enthüllung vor Ende 2025. Ein anderer Valve-Experte, Tyler McVicker, geht sogar noch weiter und rechnet in den nächsten zwei Wochen mit einer Vorstellung. Andere Insider wiederum sagen inzwischen einen Release im März 2026 voraus. Sicherlich ist ein Leak kein Beweis. Aber beide Quellen lagen in der Vergangenheit mehrfach richtig, und das gibt den aktuellen Aussagen Gewicht.

Hinzu kommt, dass Valve selbst gerade wieder aktiver wirkt. Die Ankündigung neuer Hardware für 2026 – allen voran die Steam Machine als Hybrid aus PC und Konsole – macht ein First-Party-Projekt plötzlich wahrscheinlicher. Ein neues Half-Life zur Produkteinführung wäre aus Sicht vieler Spieler ein logischer, vielleicht sogar notwendiger Schritt.

Warum jetzt? Valve hat den Grundstein längst gelegt

Ein weiterer Grund für die neue Zuversicht liegt im Jahr 2020. Half-Life: Alyx hat das Universum nicht nur modernisiert, sondern erzählerisch an einen Punkt geführt, an dem ein nächster Hauptteil beinahe unausweichlich wirkt. Alyx war kein Abschluss, sondern ein bewusst offenes Kapitel, und es wäre untypisch für Valve, diese Brücke ins Leere laufen zu lassen. Man sagt sogar, diese Ankündigung könnte GTA 6 die Show stehlen.

Gleichzeitig sollte man vorsichtig bleiben. Die Geschichte von Half Life 3 ist voll von falschen Hoffnungen und überzogenen Erwartungen. Doch diesmal passt vieles zusammen: neue Hardware, glaubwürdige Leaks, ein offener narrativer Faden und ein Studio, das sich zuletzt wieder sichtbarer zeigt.

Vielleicht erleben wir gerade den Moment, in dem ein Mythos greifbar wird. Oder wir stehen erneut vor einem leeren Versprechen. Die entscheidende Frage lautet: Würde Valve wirklich all diese Signale setzen, wenn nichts dahintersteckt?