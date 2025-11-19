Half Life 3 – Steht heute die große Ankündigung bevor?

Die vergangenen Tage waren für Half Life-Fans ein Wechselbad der Gefühle. Nach den Hinweisen von Tyler McVicker, der die letzte Episode seiner „HLX Files“ veröffentlicht hat, sorgt nun auch eine Aussage des Insiders Shpeshal_Nick für zusätzliche Spannung. Und wieder stellt sich die Frage: Passiert diese Woche oder berereits heute wirklich etwas, oder interpretieren wir zu viel hinein?

Neue Hinweise von Leakern und viel Unsicherheit

Nick erklärte auf X, er habe letzte Woche eine Direktnachricht erhalten, laut der Valve „diese Woche“ Hardware und „nächste Woche“ Software zeigen wolle. Die Ankündigung der Steam Machine und des Steam Frame fanden tatsächlich am vergangenen Mittwoch statt. Laut der Nachricht müsste also „diese Woche“ die Software folgen sollen, und genau das soll angeblich Half Life 3 sein. Gleichzeitig gibt Nick aber selbst zu, dass das Ganze nur ein „Big if“ sei und man es mit Vorsicht genießen müsse.

In der Community sorgt vor allem seine Einordnung für Stirnrunzeln. Er meint, die Woche sei nun „zu weit fortgeschritten“, um noch mit einer Vorstellung rechnen zu können. Einige User widersprechen direkt: Die Hardware kam ebenfalls an einem Mittwoch, warum sollte also nicht heute oder morgen noch etwas passieren? Zudem fällt heute, am 19. November, ein interessantes Datum ins Gewicht: das Half Life-Jubiläum. Für manche wäre das der perfekte Moment.

Die Fans diskutieren und zeigen, wie tief der Mythos reicht

Einige Stimmen glauben, Nick habe schlicht mehr gesagt, als er wollte. Andere erinnern daran, dass Valve traditionell keine echte Marketing-Strategie hat, und Leaker damit ungewollt deren Kommunikationsarbeit übernehmen. Valve selbst könnte jederzeit einen Trailer droppen, ohne Vorlauf, ohne Teaser, einfach über die Steam-Startseite. Das macht die Vorhersage so schwer und gleichzeitig die Erwartung so groß.

Viele Fans wünschen sich aber etwas anderes, nicht den plötzlichen Drop, sondern den großen Moment. „Bitte bei den Game Awards als ‘one more thing’“, heißt es in einem Kommentar. Ein Live-Publikum, ein kurzer Trailer, und der Saal explodiert, die Vorstellung allein sorgt schon für Gänsehaut und könnte, zumindest für einen Moment, sogar GTA 6 vergessen machen.

Auch diese neuen Hinweise sind keine Bestätigung, aber sie reihen sich sauber ein in das Gesamtbild der letzten Wochen: glaubwürdige Insider, zeitlich passende Signale und ein Jubiläum, das wie eine Einladung wirkt.

Ob es wirklich diese Woche passiert, bleibt offen. Die Gerüchteküche wirkt jedoch selten so stimmig wie jetzt. Die entscheidende Frage lautet: Wäre ein weiterer Funke genug, um den wohl größten Reveal der Geschichte auszulösen?