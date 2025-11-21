Half-Life 3: Wann kommt Valve endlich mit einer Ankündigung um die Ecke?

27 Jahre sind vergangen, seit Half Life erstmals die Welt eroberte, und am 19. November 2025, dem Jahrestag, blieb es wieder still von Valve. Keine Ankündigung, kein Teaser. Doch die Gerüchteküche brodelt weiter, und einige Insider wollen wissen, dass das lange Warten bald ein Ende haben könnte.

Insider sehen Ankündigung noch 2025

Mike Straw meldete sich auf Social Media zu Wort. Laut seinen Quellen plant Valve eine Ankündigung von Half Life 3 – oder wie das Spiel intern wohl HLX heißt – noch vor Ende 2025. Straw betont aber klar: Die Infos sind noch nicht voll bestätigt. „Wir versuchen, alles richtig zu machen, bevor wir etwas unbestätigt verbreiten“, schrieb er.

Auf die Frage, ob die Enthüllung bei den Game Awards 2025 im Dezember stattfinden könnte, antwortete er: „Nicht vorgesehen. Es wird wohl ein eigenständiges Event.“ Das deckt sich mit bisherigen Aussagen anderer Branchen-Insider, die widersprüchliche Informationen bekommen haben. Einigen Quellen zufolge hätte die Ankündigung sogar schon am 19. November stattfinden sollen, ganz offensichtlich wurde daraus jedoch nichts.

Engine-Updates deuten auf Fortschritt hin

Neben den Gerüchten gibt es technische Hinweise, die Fans aufhorchen lassen. Valve-Inside Tyler McVicker meldete, dass die Source 2 Engine in diesem Jahr Updates erhalten habe, die speziell auf Half Life 3 zugeschnitten scheinen. Referenzen zu Thumper-Maschinen, Sound- und Flüssigkeitssimulationen deuten auf Features hin, die in Dota 2 oder Counter-Strike 2 kaum genutzt werden würden.

Die jüngsten Updates zielen offenbar darauf ab, Ressourcen zu automatisieren und für andere Game-Systeme frei zu machen, ein klarer Hinweis darauf, dass Valve hinter den Kulissen weiter an HLX arbeitet. Ob das Spiel tatsächlich schon in finalen Entwicklungsstadien ist, bleibt unklar, aber technisch sieht es nicht nach Stillstand aus.

Gerüchte um Half Life 3 gibt es seit Jahren. Manche Insider liefern konkrete technische Details, andere bleiben vage. Und Valve? Die schweig eisern. Wer also auf ein offizielles Statement hofft, muss Geduld haben. Die Hinweise auf Source 2 Updates lassen aber hoffen, dass Valve den Titel nicht einfach aufgegeben hat.