Halloween kehrt zurück in Red Dead Online – mit neuen Schlachtfeldern und alten Klassikern

Der Oktober steht wieder im Zeichen des Grauens, zumindest in Red Dead Online. Rockstar Games hat die Halloween-Saison eingeläutet und sorgt mit der Rückkehr des Halloween Pass #2, doppelten und dreifachen Belohnungen sowie neuen Call-to-Arms-Schlachtfeldern für reichlich Nachschub im Spätherbst.

Die Halloween-Variante des klassischen Modus Call to Arms bietet in diesem Jahr gleich zwei neue Schlachtfelder – Van Horn und das Bronte-Anwesen. Wer sich in die Wellen stürzt, wird ordentlich belohnt: dreifache RDO$, Gold und XP winken allen Teilnehmern. Und wer es bis Welle 4 schafft, bekommt die seltene Rafferty-Augenklappe. Bei Welle 8 wartet der Nacogdoches-Sattel in karmesinrot und anthrazitgrau – zwei stilvolle Andenken für hartgesottene Überlebende.

Mehr Belohnungen, mehr Stil, mehr Alkohol

Auch abseits des Halloween-Modus hat Rockstar die Belohnungsschraube ordentlich angezogen. Telegramm-Missionen bringen doppelte RDO$, Gold und XP, ebenso Schwarzbrennerverkäufe, inklusive doppelter Rollen-EP. Passend dazu gibt’s Rabatte auf Schwarzbrennereien (10 Goldbarren weniger) und auf Dekorationen, Maische und Gebühren.

Kleidungssammler dürfen sich ebenfalls freuen: Mehrere zeitlich limitierte Outfits kehren zurück, darunter der Morgenfrack, Ortega-Weste, Kosakenmütze und mehr. Zusätzlich hat Rockstar ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt, inspiriert von Game2Get.

Und wer regelmäßig spielt, kassiert noch mehr: Wöchentliche Belohnungen wie der Irwin-Mantel, die Carver-Hose oder die Calhoun-Stiefel werden für simple Aktivitäten vergeben, vom Schwarzbrenner-Verkauf bis hin zu präsentierten Serien.

Alte Tricks, neue Schauplätze

Die Halloween-Saison in Red Dead Online ist kein Neuanfang, aber ein solides Comeback. Rockstar zeigt, dass man auch ohne große Updates noch Stimmung schaffen kann, mit Nostalgie, lohnenden Events und kleinen kosmetischen Anreizen. Neue Spieler finden hier reichlich Motivation zum Wiedereinstieg, Veteranen zumindest genug Gründe, wieder in den Sattel zu steigen.

Wer also Lust auf eine Portion Western-Grusel hat, sollte sich den Oktober freihalten – Red Dead Online ist wieder in Halloween-Stimmung.