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Halloween: The Game: Australien verweigert Altersfreigabe wegen Gameplay-Buff

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Halloween: The Game erhält in Australien keine Freigabe. Der Grund ist nicht Gewalt, sondern ein Cannabis-Buff für Spieler. Release ist am 8. September.

Halloween The Game 1

Der australische Classification Board hat dem Asymmetrical-Horrorspiel „Halloween: The Game“ die Veröffentlichung verweigert, da der Einsatz von Cannabis im Spiel dem Spieler einen aktiven Spielvorteil verschafft.

IllFonic Publishing bestätigte, dass der Titel am 8. September 2026 im australischen und neuseeländischen Handel weder digital noch physisch erscheinen darf.

Cannabis-Mechanik triggert automatisches Verkaufsverbot

Entscheidend für das Verbot sind weder die Gewaltdarstellungen noch die Hinrichtungen durch Michael Myers. Die Behörde stört sich an einer spezifischen Spielmechanik: Das Konsumieren von Gras gewährt einen Buff, der Gegner auf der Karte markiert und somit direkte Vorteile im Match verschafft.

Australische Gesetzgeber trennen strikt zwischen darstellender Gewalt und nutzbarem Substanzkonsum. Virtuelles Töten ist ab R18+ erlaubt. Belohnter Drogenkonsum nicht. Das Regelwerk verlangt in diesem Punkt null Toleranz.

Das alte System der australischen Zensurbehörde

Die Einstufung folgt Richtlinien, die seit 1994 unverändert greifen. Sobald eine reale, verbotene Substanz als Incentive oder Leistungssteigerung dient, greift der automatische Bann.

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Publisher müssen in solchen Fällen gewöhnlich Anpassungen vornehmen. Bekanntestes Beispiel bleibt Bethesda: Für eine Freigabe von „Fallout 3“ musste Morphium weltweit in das fiktive „Med-X“ umbenannt werden. Ob IllFonic die Spielmechanik kurz vor dem Release noch weltweit oder regional umbenennt, ist unklar. Der Entwickler deutete bislang keine Anpassungen an.

Für Spieler bedeutet das Verbot eine erneute Bestätigung der veralteten australischen Bewertungspraxis. Das Spiel selbst bleibt technisch und inhaltlich unverändert – der Bann beruht rein auf einer mechanischen Verknüpfung von Konsum und Statuswert. Wer auf den australischen Store angewiesen ist, muss auf einen Regionswechsel oder ein Redesign der Spielmechanik warten.

Gta Pre Order Release
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