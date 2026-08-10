Halloween: The Game: Australien verweigert Altersfreigabe wegen Gameplay-Buff

Der australische Classification Board hat dem Asymmetrical-Horrorspiel „Halloween: The Game“ die Veröffentlichung verweigert, da der Einsatz von Cannabis im Spiel dem Spieler einen aktiven Spielvorteil verschafft.

IllFonic Publishing bestätigte, dass der Titel am 8. September 2026 im australischen und neuseeländischen Handel weder digital noch physisch erscheinen darf.

Cannabis-Mechanik triggert automatisches Verkaufsverbot

Entscheidend für das Verbot sind weder die Gewaltdarstellungen noch die Hinrichtungen durch Michael Myers. Die Behörde stört sich an einer spezifischen Spielmechanik: Das Konsumieren von Gras gewährt einen Buff, der Gegner auf der Karte markiert und somit direkte Vorteile im Match verschafft.

Australische Gesetzgeber trennen strikt zwischen darstellender Gewalt und nutzbarem Substanzkonsum. Virtuelles Töten ist ab R18+ erlaubt. Belohnter Drogenkonsum nicht. Das Regelwerk verlangt in diesem Punkt null Toleranz.

Despite every effort on our part, the Australian Classifications Board has denied “Halloween: The Game” a rating. The denial was not based on the presence of the iconic slasher, Michael Myers, or the outstanding kills that can be performed in the game, but rather the presence of… — Halloween: The Game (@HalloweenTVG) August 9, 2026

Das alte System der australischen Zensurbehörde

Die Einstufung folgt Richtlinien, die seit 1994 unverändert greifen. Sobald eine reale, verbotene Substanz als Incentive oder Leistungssteigerung dient, greift der automatische Bann.

Publisher müssen in solchen Fällen gewöhnlich Anpassungen vornehmen. Bekanntestes Beispiel bleibt Bethesda: Für eine Freigabe von „Fallout 3“ musste Morphium weltweit in das fiktive „Med-X“ umbenannt werden. Ob IllFonic die Spielmechanik kurz vor dem Release noch weltweit oder regional umbenennt, ist unklar. Der Entwickler deutete bislang keine Anpassungen an.

Für Spieler bedeutet das Verbot eine erneute Bestätigung der veralteten australischen Bewertungspraxis. Das Spiel selbst bleibt technisch und inhaltlich unverändert – der Bann beruht rein auf einer mechanischen Verknüpfung von Konsum und Statuswert. Wer auf den australischen Store angewiesen ist, muss auf einen Regionswechsel oder ein Redesign der Spielmechanik warten.