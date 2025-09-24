Halloween: The Game – Erstes Gameplay und Release zum Michael Myers-Horror enthüllt

Kaum eine Horror-Ikone hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wie Michael Myers. Mit Halloween: The Game wagt Entwickler Ilonic nun den Schritt, die Schreckensnacht von 1978 als interaktives Erlebnis zurückzubringen. Präsentiert wurde jetzt ein erster ausführlicher Gameplay-Einblick, der Fans schon mal einen Vorgeschmack darauf gibt, wie sich das digitale Haddonfield auf der PlayStation 5 anfühlen wird.

Als Basis dient eine mit der Unreal Engine 5 rekonstruierte Vorstadt, die sich an den 70er-Jahre-Originalen orientiert. Straßenzüge, Häuser und Innenräume wurden detailgetreu in Szene gesetzt, während NPC-Bewohner scheinbar unbemerkt ihrem Alltag nachgehen, bis der Boogeyman zuschlägt.

Spielen mit der Angst – Michael oder Retter?

Das Herzstück von Halloween: The Game ist die Wahl: Spieler können entweder als Michael Myers in die Jagd einsteigen oder als Zivilisten versuchen, das Grauen zu überleben.

Michael verfügt über spezielle Fähigkeiten, darunter der „Shape Jump“, eine Art Teleport, die seine berüchtigte Unberechenbarkeit nachahmt. So kann er jederzeit aus dem Nichts auftauchen und die Opfer überraschen. Wer stattdessen als Bürger Haddonfields unterwegs ist, hat die Aufgabe, Nachbarn zu warnen, Telefone zu aktivieren oder die Polizei zu rufen. Doch klar ist auch: Man kann Myers vielleicht kurz stoppen – aber nicht endgültig töten.

Ein Sandbox-Horror mit Potenzial

Spannend ist die Richtung, die Ilonic hier einschlägt. Anstatt ein lineares Slasher-Erlebnis zu bieten, wirkt Halloween: The Game wie ein Sandbox-Horror, in dem Dynamik und Entscheidungen der Spieler die Nacht prägen. Ob das Konzept langfristig trägt, bleibt offen, doch der erste Eindruck zeigt: Hier könnte einer der wenigen lizenzierten Horror-Titel entstehen, der nicht nur die Vorlage respektiert, sondern auch frischen Spielraum eröffnet.

Was meint ihr – kann ein Spiel über Michael Myers wirklich die gleiche Intensität erzeugen wie der Filmklassiker?

Release ist am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox und PC.