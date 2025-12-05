Video

Halloween: The Game – Haddonfield Heights Map Flythrough

Erlebe Haddonfield Heights in Halloween: The Game. Entdecke dunkle Geheimnisse, Lampkin Lane und die unheimliche Atmosphäre der berüchtigten Halloween-Nacht 1963.

Die neue Map Haddonfield Heights in Halloween: The Game lädt Spieler in ein scheinbar idyllisches Viertel, doch die Schatten der Vergangenheit liegen schwer auf den Straßen. Häuser mit verblasster Fassade, verlassene Gärten und die imposante Wasserwarte erzählen stumme Geschichten von jenen, die in der berüchtigten Nacht 1963 Schrecken erlebten.

Einige Anwohner versuchen, die Erinnerungen zu verdrängen. Andere versammeln sich an der Haddonfield-Wasserwarte, um die dunklen Legenden von Lampkin Lane weiterzugeben. Die Flythrough der Map vermittelt nicht nur die optische Atmosphäre, sondern lässt Spieler die Geschichte hautnah erleben – vom leisen Rascheln im Laub bis zu versteckten Details, die eingefleischte Fans sofort erkennen.

Haddonfield Heights ist ein lebendiger Teil der Halloween: The Game-Erfahrung. Die Map weckt Neugier, fordert Aufmerksamkeit und belohnt genaues Hinschauen. Wirst du den Geschichten trauen – oder versteckst du dich im Schatten?

