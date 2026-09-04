Halloween: The Game im PlayFront-Interview – Von Hitman-Sandboxes und echtem Film-Horror

Singleplayer-Missionen in IllFonics „Halloween: The Game“ basieren auf denselben Maps wie der Multiplayer und verhalten sich wie frei bespielbare Probierebenen für Attacken als Michael Myers.

Chief Creative Officer Jared Gerritzen bestätigt im Interview mit PlayFront, dass der Singleplayer gezielt als Lernfeld aufgebaut ist. Spieler probieren dort Mechaniken wie das Kappen von Stromleitungen, Fallenstellen oder Schleichen aus. Die KI reagiert dynamisch: Zivilisten fliehen nicht nur, sondern springen aus Fenstern, rufen die Polizei oder schließen sich zusammen.

Im nachfolgenden Interview erklärt IllFonic, warum der Einzelspieler weit mehr als nur ein Aufwärmtraining ist und wie Hitman das Spieldesign geprägt hat.

Halloween: The Game – Interview – PlayFront.de

Antworten von Jared Gerritzen, Chief Creative Officer bei IllFonic

PF: Nachdem ich Zeit mit dem Spiel verbracht habe, ist mir aufgefallen, wie sehr die Einzelspieler-Struktur an Hitman erinnert. Was war während der Entwicklung der Moment, in dem ihr euch entschieden habt, Michael Myers nicht einfach zu einem weiteren asymmetrischen Killer zu machen, sondern den Spielern ein systemisches Jagdgebiet zu geben, in dem sie ihre eigenen Mordgelegenheiten kreieren können?

IF: Ha, ich habe kein Problem damit, wenn Hitman und Halloween eine ähnliche Atmosphäre ausstrahlen. Warum sich Halloween so spielt, wie es sich spielt: Eines unserer größten Ziele für den Einzelspieler war es, den Leuten beizubringen, wie man Michael spielt. Sie sollten die Fähigkeiten entwickeln, die man braucht, um im Multiplayer ein guter Killer zu sein. Die Einzelspieler-Missionen nutzen die Multiplayer-Karten. Das verleiht den Levels ein größeres Sandbox-Gefühl. Wir sind wirklich stolz darauf, wie das den Missionen ein dynamischeres Gameplay verleiht.

PF: Wie viel Freiheit haben die Spieler tatsächlich bei der Manipulation der Umgebung? Lassen sich Dinge wie das Durchschneiden von Telefonleitungen, das Abschalten des Stroms, das Manipulieren von Lichtern und das Aufstellen von Fallen frei kombinieren, um völlig unterschiedliche Attentatspläne zu schmieden, oder sind diese Interaktionen an bestimmte Szenarien gebunden?

IF: Ja, du kannst das alles tun. Es ist ziemlich extrem und bringt richtig Abwechslung rein. Den Strom abzuschalten ist eine tolle Möglichkeit, sich frei in der Dunkelheit zu bewegen, um einen Angriff vorzubereiten. Aber gleichzeitig rennen die Leute meistens panisch weg, wenn du den Strom abdrehst. In manchen Fällen schaltest du den Strom aus, stellst draußen eine Falle auf und hoffst, dass sie rausrennen. Aber manchmal springt das Ziel einfach aus dem Fenster. Dann musst du die Verfolgung aufnehmen und deinen nächsten Angriff planen. Wir wollten eine Sandbox für die Jagd bieten. Genauso aber auch für das Überleben einer Nacht, in der Michael dich stürmt. Denn die Helden der Stadt haben ebenfalls ein riesiges Set an Werkzeugen, um zu überleben.

PF: Michael Myers ist traditionell langsam, bedacht und wirkt unaufhaltsam. Mit der Fähigkeit „Shape Jump“ habt ihr ihm auch eine extrem schnelle Möglichkeit gegeben, sich über die Karte zu bewegen. Wie habt ihr sichergestellt, dass diese Fähigkeit das langsame, methodische Stalking nicht untergräbt, das Michael als Charakter ausmacht?

IF: Wir haben hart daran gearbeitet, das Filmgefühl von Michaels Bewegungen einzufangen. Nick Castle hat sogar das Motion-Capturing für das Spiel gemacht. „Shape Jump“ wurde davon inspiriert, wie Michael in den Filmen plötzlich hinter jeder Ecke auftauchen kann. Um seine Fähigkeit, überall zu sein, mit seinem methodischen Stalking zu vereinen, wurde die Idee des „Shape Jump“ geboren. Das Konzept ist eine Gameplay-Mechanik, die es uns ermöglicht, diese zwei Seiten von Michael im Spiel aufzulösen. Er ist langsam, methodisch und bedrohlich. Aber er ist eben auch überall. Fast allgegenwärtig.

PF: Das System der Umgebungstötungen gehört zu den brutalsten Elementen des Spiels – selbst im Vergleich zu den Exekutionen von Agent 47. Wie seid ihr an das Design dieser Kills herangegangen, damit sie sich wie eine natürliche Erweiterung der Umgebung anfühlen und nicht wie eine Ansammlung geskripteter Animationen? Und wie viel Freiheit hat der Spieler beim Entdecken und Vorbereiten dieser Gelegenheiten?

IF: Wir hatten viel Spaß mit den Umgebungstötungen und hoffen, sie nach dem Launch weiter auszubauen. In Halloween ist Michael bei seinen Angriffen ein echter Opportunist. Wir wollen, dass Spieler mit der Möglichkeit, ihr Ziel zu töten, kurz innehalten. Sie sollen überlegen, ob dieser Kill in der Nähe das Risiko wert ist, das Ziel für diesen einen großen Moment zu verlieren. Wir wollten die Karten mit diesen Möglichkeiten füllen, damit man solche Momente ganz natürlich entdeckt. Außerdem bekommt man mehr Modifikatoren, wenn man das Risiko eingeht, diese Kills vorzubereiten. Wenn man ein Horrorspiel entwickelt, muss man die Brutalität der Filme einfangen. Die Umgebungsangriffe sind eine fantastische Möglichkeit, mit unserer Zeit und Teamgröße so viele wie möglich davon umzusetzen.

PF: Die Zivilisten reagieren dynamisch auf das, was um sie herum passiert. Wie weit geht diese Simulation? Können Spieler gezielt Panik auslösen, das Verhalten von NPCs manipulieren, Leute in bestimmte Bereiche locken oder Situationen schaffen, in denen Zivilisten aufeinander reagieren und sich gegenseitig helfen?

IF: Unser KI-System überrascht mich ehrlich gesagt immer wieder. Manchmal erwarte ich, dass sie sich verstecken, aber sie springen durch ein Fenster und rennen zum Nachbarn, um die Polizei zu rufen. Ein andermal versuchen sie zu kämpfen. Die KI-Zivilisten sind wirklich ein Element, das sich ständig verändert und entwickelt. Weil sie auch im Multiplayer herumlaufen, ändert sich ihr Verhalten ständig. Das hängt von extrem vielen Faktoren ab. Manche schließen sich sogar mit dir zusammen und helfen dir in bestimmten Fällen, gegen Michael zu kämpfen.

PF: Im Multiplayer können eliminierte Zivilisten als Charaktere wie ein Deputy oder Dr. Loomis zurückkehren. Was war der Gedanke hinter dieser ungewöhnlichen Mechanik und wie verhindert ihr, dass das späte Spiel stark zugunsten der Überlebenden kippt?

IF: Das ist unser fünftes asymmetrisches Spiel in 10 Jahren. Balancing war unser größter Schwerpunkt. Die End-Game-Charaktere sind eine hervorragende Möglichkeit, das nötige Gleichgewicht zu schaffen, wenn ein Killer im Laufe des Matches immer mächtiger wird. Stell es dir wie ein kontrolliertes Abbrennen vor, um einen Waldbrand zu stoppen. Wir können einen guten Killer belohnen, indem wir ihn im Spielverlauf stärker machen. Aber wir setzen dem einen mächtigen Gegenspieler entgegen, um das Können des Killers auszugleichen. Wir haben auch Zuschauer-Minispiele. Damit können ausgeschiedene oder entkommene Spieler ihren Teamkollegen Perks und Boosts schenken. Wir sind stolz auf die Arbeit und die Überlegungen, die wir in die Balance gesteckt haben. Nach dem Launch aktualisieren wir das kontinuierlich.

PF: Die Einzelspieler-Kampagne erweitert die Ereignisse des Originalfilms von 1978, anstatt ihn einfach Szene für Szene nachzuerzählen. Wie schwierig war es, neue Story-Elemente einzufügen und gleichzeitig dem ursprünglichen Kanon von John Carpenter treu zu bleiben? Wie eng habt ihr während dieses Prozesses mit den Rechteinhabern zusammengearbeitet?

IF: Wir arbeiten kontinuierlich mit den Rechteinhabern zusammen und haben während der gesamten Entwicklung Feedback von John erhalten. Die Freigabe für diese Storyline gab es von Anfang an. Ihre gebündelte Erfahrung war bei der Erstellung dieser Kampagne extrem hilfreich.

PF: Der Originalfilm von 1978 ließ viele Dinge unerklärt, was zum Teil am extrem begrenzten Budget und den Produktionsumständen lag. Wenn ihr diese Lücken für das Spiel füllt: Wie habt ihr entschieden, welche ungeklärten Momente es wert waren, erkundet zu werden, und welche geheimnisvoll bleiben sollten? Kapitel 5 ist besonders interessant, weil es zeigt, wie Michael durch die Kanalisation entkommt.

IF: Die Zusammenarbeit mit Malek Akkad und Ryan Freimann von Compass International Pictures, den Rechteinhabern, hat stark geprägt, worauf wir näher eingehen konnten und was ein Geheimnis bleiben sollte. Wir haben Ideen entwickelt, sie mit unseren Autoren ausgearbeitet und sie dann den Rechteinhabern präsentiert, um zu sehen, wovon alle am meisten begeistert waren. Das ist sehr ähnlich zu unserer Herangehensweise bei allen Spielen mit bekannten Lizenzen. Der Zugang zu Malek, Ryan und sogar John Carpenter war außergewöhnlich hilfreich, um das Halloween-Universum zu erweitern.

PF: Laurie Strodes Präsenz in der Story ist unbestreitbar, auch wenn Fans eine andere Umsetzung des Charakters im Vergleich zu Jamie Lee Curtis‘ ikonischer Filmvorstellung bemerken werden. Wie sah der kreative Prozess bei der Gestaltung von Laurie Strode für Halloween: The Game aus? Wie wolltet ihr ihrem Erbe gerecht werden und diese Version des Charakters zum Leben erwecken?

IF: Wir lieben Jamie Lee Curtis. Sie ist eine Legende. Lauries Fußstapfen waren schwer zu füllen. Ich bin extrem glücklich darüber, wie der gesamte Cast zusammengekommen ist. Es ist nicht nur Laurie, sondern all die geliebten Charaktere aus dem Film. Wir haben enorm viel Concept-Art erstellt, nur um den richtigen Look und das richtige Gefühl zu treffen, damit diese Charaktere auch im Spiel zeitlos wirken.

PF: In John Carpenters Original von 1978 erhaschen wir einen kurzen, eindringlichen Blick auf Michaels Gesicht. Im Spiel sind seine Züge jedoch durch Unschärfe und Schatten stark verdeckt. Was war der kreative narrative Gedanke dahinter, sein menschliches Gesicht verborgen zu halten? War das Ziel, sich rein auf die Maske als das eigentliche Wesen zu konzentrieren?

IF: Wir haben schon immer geglaubt, dass ein Teil der Angst vor Michael Myers darin liegt, dass er jeder sein könnte. Dieser spezielle Effekt stützt genau diese Angst. Ist der schwarze Mann etwa dein Nachbar?

PF: IllFonic hat sich im Laufe der Jahre einen starken Ruf im asymmetrischen Horror-Genre aufgebaut. Welche zentralen Lektionen aus euren bisherigen Titeln haben eure Herangehensweise an den Support von Halloween: The Game nach dem Launch geprägt? Was können die Fans in Bezug auf das laufende Community-Engagement erwarten?

IF: Das Kernelement unserer Projekte ist, dass wir selbst Fans der Lizenz sein müssen. Wir wollen ihr etwas Bedeutendes hinzufügen. Wir lieben die Welten, die wir erweitert haben. Bei Halloween ist das nicht anders. Wir planen den Support nach dem Launch genauso zu pflegen, wie wir es bei unseren anderen Titeln getan haben. Wir haben eine wunderbare Roadmap, die wir in naher Zukunft mit der Community teilen wollen.

PF: Wenn du auf den Entwicklungsprozess zurückblickst: Was war die größte Herausforderung dabei, Michael Myers von einer ikonischen Horror-Lizenz in einen wirklich interessanten spielbaren Charakter zu verwandeln? Und gibt es eine Mechanik oder Design-Entscheidung, die du heute anders angehen würdest, wenn du die Entwicklung noch einmal von vorne beginnen müsstest?

IF: Es gibt nichts, was wir anders angehen würden. Hinter allem, was wir erschaffen haben, steckten viele Überlegungen und Design-Gründe. Es ist immer ein schmaler Grat, dem Hauptcharakter einer bekannten Lizenz sehr treu zu bleiben und gleichzeitig herauszufinden, wie man daraus eine unterhaltsame Gameplay-Mechanik macht, die für alle Spieler ausbalanciert ist. Shape Jump ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

PF: Das originale Halloween erreichte legendären Status mit unglaublich einfachen Mitteln: einer modifizierten Captain-Kirk-Maske, einer Handvoll Schauplätze und einem extrem niedrigen Budget. Habt ihr euch während der Entwicklung jemals bewusst auf diese Einfachheit eingelassen, anstatt zu versuchen, alles größer, spektakulärer und teurer zu machen?

IF: Haha, wir sind ein kleineres Entwicklerteam – 60 Leute plus eine Handvoll Freiberufler. Wir haben zu 100 % dieselbe Energie und Leidenschaft, die John beim Dreh des Originalfilms hatte. Die Einschränkung, kein riesiges Budget zu haben, hat uns ganz natürlich zu dieser Einfachheit geführt. Worauf es im Spiel ankommt, ob es Spaß macht und ob es einen Wiederspielwert hat: Das waren unsere Schwerpunkte. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel genau das liefert und den Spielern gleichzeitig eine tolle, noch unerzählte Geschichte von Michael bietet, die vom Film inspiriert ist.

Vielen Dank für deine Zeit!

Weitere Eindrücke zu „Halloween: The Game” liefert unser aktuelles Game-Review. Es beschäftigt sich ausführlich mit den Gameplay-Mechaniken, die fast schon ein neues Subgenre beschreiben.