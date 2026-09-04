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Halloween: The Game – Launch-Trailer zum außergewöhnlichen Horrorspiel

Halloween: The Game zeigt im Launch-Trailer düstere Szenen mit Michael Myers in Haddonfield. Alle Infos zum Horror-Release für Single- und Multiplayer.

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Mark Tomson
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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Halloween: The Game zeigt im zwei Minuten langen Launch-Trailer düstere Szenen rund um das Auftauchen des Serienkillers Michael Myers in Haddonfield.

Das Horrorspiel bietet Singleplayer- sowie Mehrspielermodi. Zu sehen sind verlassene Häuser, flüchtende Opfer und Angriffe des Killers. Der Trailer verweist auf die Morde seit 1963, die Arbeit von Sheriff Brackett und die ständige Bedrohung durch die namenlose Gefahr im Schatten.

Umfassende Eindrücke zu Halloween: The Game liefert unser aktuelles Review, mit dem Illfonic ein neues Genre innerhalb der Horrorformel etabliert.

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