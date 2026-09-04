Halloween: The Game zeigt im zwei Minuten langen Launch-Trailer düstere Szenen rund um das Auftauchen des Serienkillers Michael Myers in Haddonfield.

Das Horrorspiel bietet Singleplayer- sowie Mehrspielermodi. Zu sehen sind verlassene Häuser, flüchtende Opfer und Angriffe des Killers. Der Trailer verweist auf die Morde seit 1963, die Arbeit von Sheriff Brackett und die ständige Bedrohung durch die namenlose Gefahr im Schatten.

Umfassende Eindrücke zu Halloween: The Game liefert unser aktuelles Review, mit dem Illfonic ein neues Genre innerhalb der Horrorformel etabliert.