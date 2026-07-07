Halloween: The Game – Neue Map und Box-Versionen enthüllt

Halloween: The Game zeigt die neue Map Orange Grove Estates. Alle Infos zu den physischen Editionen für PS5 und Xbox Series X ab Oktober 2026.

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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Halloween The Game 1

Halloween: The Game bringt das Grauen von Haddonfield am 6. Oktober 2026 auf Disc für PS5 und Xbox Series X. Neben dem Vorverkaufsstart der Standard- und Collector’s Edition zeigen die Entwickler die bisher größte Map des asymmetrischen 1v4-Stealth-Horrors.

Haddonfields Luxusviertel wird zum Schlachthaus

IllFonic und Gun Interactive schicken uns auf eine neue Karte, die das klassische Gameplay ordentlich umkrempeln soll. Orange Grove Estates verzichtet auf die gewohnten engen Gängen des Genres. Mehrstöckige Villen, weitläufige Gärten, ein Spielplatz und ein Basketballfeld prägen das Nobelviertel.

Das bedeutet offene Sichtlinien. Wer unvorsichtig über die Straße rennt, liefert Michael Myers die perfekte Zielscheibe. Jede Hecke und jeder Zaun wird hier zur lebensrettenden Deckung oder zur tödlichen Falle. Das vertikale Gameplay in den großen Häusern sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel. Verschanzen im Obergeschoss kann funktionieren. Meistens ist es eine Sackgasse.

Für Fans des Originalfilms von 1978 gibt es einen fetten Nostalgie-Bonus. Die legendären Häuser von Wallace und Doyle sind komplett begehbar im Spiel gelandet.

Orange Grove Estates
Halloween: Orange Grove Estates

Sammlerstücke für die Vitrine

Parallel zur Map-Enthüllung läuft ab heute der Vorverkauf der physischen Versionen über Nighthawk Interactive. Die Standard-Variante schlägt mit 39,99 EUR zu Buche und liefert ein Poster sowie vorzeitigen Skin-Zugriff.

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Hardcore-Fans müssen tiefer in die Tasche greifen. Die limitierte Sammleredition kostet stolze 149,99 EUR. Dafür steckt neben exklusiven Kunstdrucken und weiteren Skins eine „Shape Jump“-Actionfigur von den Trick or Treat Studios in der Box.

Die Entwickler versprechen mit der offenen Map viel taktische Tiefe. IllFonic hat mit asymmetrischen Multiplayern reichlich Erfahrung, muss aber die Balance zwischen Jäger und Gejagten auf so großen Flächen erst noch beweisen. Große, offene Areale bergen immer das Risiko, dass die Dynamik flöten geht. Ob das Stealth-Gefühl in den weitläufigen Gärten zündet, sehen wir im Oktober.

Wie geht ihr mit offenen Maps in asymmetrischen Horrorspielen um: Bevorzugt ihr die nackte Panik in engen Räumen oder reizt euch das Versteckspiel im offenen Vorgarten mehr?

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