Das neue Horror-Spiel „Halloween“ erscheint am 8. September 2026 als asymmetrischer 1-gegen-4-Titel, in dem Spieler entweder als Michael Myers Jagd auf Zivilisten machen oder als Bewohner von Haddonfield um ihr Überleben kämpfen.

Details hat Illfonic in einem aktuellen Special enthüllt, in dem der Entwickler insbesondere auf den Multiplayer eingeht. Während das Grundgerüst an Genre-Vertreter wie „Dead by Daylight“ erinnert, setzt dieser Titel auf spezifische Mechaniken wie eine First-Person-Perspektive für den Killer, ein dynamisches Lichtsystem und die Möglichkeit, nach dem Ableben als ikonischer Charakter wie Dr. Loomis zurückzukehren.

So spielt sich Michael Myers

Im Gegensatz zu vielen Genre-Kollegen wechselt die Perspektive für den Michael-Spieler in den Killer-Sense-Modus. Hier steuert man den „Boogeyman“ in der Ego-Perspektive, um die Umgebung nach Beute abzusuchen. Durch das Beobachten (Stalking) der Opfer baut Michael Stufen auf, die seine Tracking-Fähigkeiten verbessern und zunehmend brutalere Exekutionen freischalten.

Ein zentrales Element ist die Mobilität, die durch den sogenannten Shape Jump definiert wird. Da Michael Myers klassischerweise kein Sprinter ist, erlaubt ihm diese Fähigkeit, sich unsichtbar durch Schatten zu bewegen und seine Basisgeschwindigkeit zu erhöhen.

Der Wechsel in den Shape Jump ist nur im Schutz der Dunkelheit oder außerhalb der Sichtlinie von Zivilisten möglich. Michael kann die Umgebung aktiv manipulieren, indem er das Licht ausschaltet, Stromleitungen kappt oder kurzzeitige Blackouts in Haddonfield provoziert, um seine Schleich-Vorteile zu maximieren.

Überleben durch Kooperation

Die vier Gegenspieler übernehmen die Rollen von Zivilisten mit individuellen Stats und Fähigkeiten. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, selbst zu entkommen, sondern auch NPC-Bewohner von Haddonfield zu finden, sie zu warnen und zu zufälligen Extraktionspunkten zu führen.

Die Map bietet hierfür diverse Systeme:

Loot & Werkzeuge: In Containern finden Spieler Waffen, Ablenkungsgegenstände und Schlüsselobjekte für Fluchtwege.

In Containern finden Spieler Waffen, Ablenkungsgegenstände und Schlüsselobjekte für Fluchtwege. Kommunikation: Über Telefone oder direkte Gespräche mit NPCs können Polizei-Eskorten gerufen oder Verstecke zugewiesen werden.

Über Telefone oder direkte Gespräche mit NPCs können Polizei-Eskorten gerufen oder Verstecke zugewiesen werden. Lärm-Mechanik: Das Initiieren einer Fluchtsequenz erzeugt massiven Lärm, der Michaels Position direkt auf die Gruppe lenkt.

Man kann den Boogeyman nicht töten

Ein markanter Unterschied zu anderen Titeln ist die Handhabung des Spielertodes. Stirbt ein Zivilist, ist die Runde nicht zwingend vorbei. Spieler können als Sheriff’s Deputy oder sogar als Dr. Loomis zurückkehren. Da Michael Myers physisch nicht sterben kann, besteht das Ziel der Überlebenden darin, genug Widerstand zu leisten, um ihn zu überwältigen und zur Inhaftierung in das Smith’s Grove Sanitarium zu zwingen.

IllFonic nutzt die bekannte Formel von „Friday the 13th: The Game“ und verfeinert sie durch das taktische Element der Lichtmanipulation. Die Entscheidung für die Ego-Perspektive beim Killer ist ein mutiger Schritt, der das Sichtfeld einschränkt, aber die Immersion für den Slasher-Part massiv erhöhen dürfte.

Für Spieler bedeutet das: „Halloween“ wird weniger ein mechanisches Wettrennen um Generatoren, sondern ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, das stark von der Atmosphäre und dem Ressourcenmanagement (Licht/Strom) lebt. Der Release im September platziert den Titel ideal vor dem lukrativen Halloween-Geschäft.