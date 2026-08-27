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Halloween: The Game setzt auf rollenbasiertes Matchmaking mit Token-System für Killer

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Das Matchmaking in Halloween: The Game nutzt Killer-Tokens für kürzere Wartezeiten. Der Asymmetric-Slasher erscheint am 8. September 2026 für PC und Konsole.

Halloween The Game

Illfonic setzt in „Halloween: The Game“ auf ein interessantes Matchmaking-System und löst den erwarteten Ansturm auf die populäre Rolle des Michael Myers über sogenannte Killer-Tokens, die Vielspielern bevorzugten Warteschlangen-Zugriff sichern.

Das asymmetrische Matchmaking des Titels teilt Spieler vor der Suche strikt in zwei Rollen-Cues ein: Killer oder Zivilist. Wer flexibel ist, wählt die Option ohne Präferenz und füllt offene Plätze auf beiden Seiten auf. Das System adressiert somit ein bekanntes Problem des Genres. In Spielen wie „Dead by Daylight“ führen ungleiche Rollenpräferenzen regelmäßig zu extremen Wartezeiten für die Killer-Fraktion.

Killer-Tokens verkürzen die Wartezeit

Um die Queue für den Boogeyman zu steuern, führen die Entwickler eine In-Game-Währung ein. Spieler verdienen sich Killer-Tokens durch das Erreichen von Match-Abschlüssen.

Diese Tokens lassen sich vor der Suche einlösen, um in einen Prioritäts-Pool zu gelangen. Das verkürzt die Wartezeit signifikant. Der Abzug der Währung erfolgt erst, wenn das Match als Michael Myers tatsächlich startet. Abbrüche in der Lobby kosten somit keine Punkte.

Für geschlossene Gesellschaften stehen private Lobbys zur Verfügung. Hier können Rollen manuell zugewiesen oder per Zufall verteilt werden. Dieser spannende Ansatz resultiert aus der jahrelangen Erfahrung von Illfomic mit asymmetrischen Multiplayer-Spielen.

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Die Token-Mechanik ist eine rationale Lösung für das strukturelle Queue-Problem asymmetrischer Multiplayer-Spiele. Sie belohnt aktive Spieler und verhindert, dass die Killer-Sucht die Server-Infrastruktur lahmlegt. Ob das Balancing der Token-Einnahmen im Live-Betrieb standhält, wird der Launch zeigen.

Der Release von „Halloween: The Game“ erfolgt am 8. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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