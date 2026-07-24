Latest

Halo 2 Remake und Multiplayer – legt Microsoft nach?

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

YouTuber spekuliert über neue Halo-Projekte nach Halo Campaign Evolved. Wir analysieren die Hinweise auf ein Halo 2 Remake und neuen Multiplayer.

Halo Campaign Evolved Tech

Nach dem gestrigen Early Access-Release von „Halo: Campaign Evolved“ kocht die Gerüchteküche um neue Halo-Projekte, darunter ein Halo 2 Remake. Handfeste Beweise fehlen zwar, aber die Indizien sind nicht aus der Welt gegriffen.

Sequel-Satz und Gasmine: Die Hinweise im Spiel

In der zusätzlichen Zwischensequenz nach dem Legendary-Ende von „Halo: Campaign Evolved“ wendet sich Sergeant Johnson direkt an das Publikum: „See you in the sequel.“ In einer Szene nach dem Abspann taucht zudem eine Kulisse auf, die stark an die Gasminenanlage aus dem Auftakt von Halo 2 erinnert.

Aus diesen Elementen leitet der Content-Creator Sean Dubs ab, dass Halo Studios die Neuauflage des zweiten Teils und perspektivisch auch von Halo 3 zumindest vorbereitet. Solche visuellen Referenzen und Zeilen gehören seit dem Jahr 2001 zur Tradition der Reihe. Ein verbindlicher Beleg für eine laufende Produktion ist das nicht.

„Redacted“-Postings und widersprüchliche Insider

Verwirrung stiftet zusätzlich der Begriff „Redacted“, der zeitgleich in Beiträgen von Branchen-Insidern wie Ryan McCaffrey oder Brian Jarrard auftauchte. Der YouTuber interpretiert dies als Hinweis auf einen internen Testlauf für einen neuen Halo-Multiplayer.

Etablierte Quellen der Szene wie der Leaker Rebs Gaming zeichnen hingegen ein anderes Bild. Die aktuellen Halo-Projekte befinden sich in sehr frühen Konzeptphasen. Ein weit fortgeschrittener Entwicklungsstand mehrerer Titel gilt intern als unwahrscheinlich, zumal zuletzt noch die Rede davon war, dass zahlreiche Projekte einfach eingestellt wurden.

More Read

Halo Playstation
Halo: Campaign Evolved – Early Access sperrt zahlende Premium-Käufer aus
Game Pass May 26
Microsoft testet werbefinanziertes Cloud-Gaming bei Xbox Insiders
Halo Campaign Evolved Story
Halo Campaign Evolved im Review-Check: Das sagen die internationalen Magazine

Ein verändertes Legendary-Ende ist primär Fan-Service. Wer auf Basis von Teasern im Abspann handfeste Ankündigungen für ein Halo 2 Remake oder ein Standalone-Multiplayer-Projekt erwartet, spekuliert auf wackeligem Fundament. Halo Studios hält sich bedeckt. Bis zu einer offiziellen Ankündigung von Microsoft bleibt die Faktenlage dünn.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

PS5 / PS5 Pro Update 26.05-13.60.00: Sony schraubt am UI und schließt die Reihen

Das PS5 / PS5 Pro Update 26.05-13.60.00 ist da: Sony optimiert Nachrichten-Funktionen…

5 Kommentare

Sony verhängt strengsten Maulkorb nach Disc-Aus: Interne Richtlinien geleakt

Sony reagiert auf den Protest zum Ende physischer Datenträger mit strengen Social-Media-Regeln…

28 Kommentare

PS6: Schluss mit Stick-Drift – Sony patentiert magnetische TMR-Sensoren

Ein Sony-Patent zeigt TMR-Sensoren für den PS6-Controller. Die magnetische Technik eliminiert Stick-Drift…

8 Kommentare

You Might Also Like