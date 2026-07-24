Nach dem gestrigen Early Access-Release von „Halo: Campaign Evolved“ kocht die Gerüchteküche um neue Halo-Projekte, darunter ein Halo 2 Remake. Handfeste Beweise fehlen zwar, aber die Indizien sind nicht aus der Welt gegriffen.

Sequel-Satz und Gasmine: Die Hinweise im Spiel

In der zusätzlichen Zwischensequenz nach dem Legendary-Ende von „Halo: Campaign Evolved“ wendet sich Sergeant Johnson direkt an das Publikum: „See you in the sequel.“ In einer Szene nach dem Abspann taucht zudem eine Kulisse auf, die stark an die Gasminenanlage aus dem Auftakt von Halo 2 erinnert.

Aus diesen Elementen leitet der Content-Creator Sean Dubs ab, dass Halo Studios die Neuauflage des zweiten Teils und perspektivisch auch von Halo 3 zumindest vorbereitet. Solche visuellen Referenzen und Zeilen gehören seit dem Jahr 2001 zur Tradition der Reihe. Ein verbindlicher Beleg für eine laufende Produktion ist das nicht.

„Redacted“-Postings und widersprüchliche Insider

Verwirrung stiftet zusätzlich der Begriff „Redacted“, der zeitgleich in Beiträgen von Branchen-Insidern wie Ryan McCaffrey oder Brian Jarrard auftauchte. Der YouTuber interpretiert dies als Hinweis auf einen internen Testlauf für einen neuen Halo-Multiplayer.

Etablierte Quellen der Szene wie der Leaker Rebs Gaming zeichnen hingegen ein anderes Bild. Die aktuellen Halo-Projekte befinden sich in sehr frühen Konzeptphasen. Ein weit fortgeschrittener Entwicklungsstand mehrerer Titel gilt intern als unwahrscheinlich, zumal zuletzt noch die Rede davon war, dass zahlreiche Projekte einfach eingestellt wurden.

Ein verändertes Legendary-Ende ist primär Fan-Service. Wer auf Basis von Teasern im Abspann handfeste Ankündigungen für ein Halo 2 Remake oder ein Standalone-Multiplayer-Projekt erwartet, spekuliert auf wackeligem Fundament. Halo Studios hält sich bedeckt. Bis zu einer offiziellen Ankündigung von Microsoft bleibt die Faktenlage dünn.