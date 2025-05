Halo auf der PS5: Wann fällt die letzte Bastion des Xbox-Imperiums?

Der Konsolenkrieg zwischen Sony und Microsoft hat im Laufe der Jahre viele Wendungen genommen. Doch eine Konstante blieb stets bestehen: Das legendäre Trio von Xbox – Halo, Gears of War und Forza. Diese drei Spiele repräsentierten nicht nur das Fundament des Xbox-Imperiums, sondern trugen maßgeblich dazu bei, die Marke weltweit bekannt zu machen.

Master Chief auf Abwegen – oder einfach nur spät dran?

Während Forza schon längst auf allen Plattformen seinen Siegeszug fortsetzt und Gears of War Reloaded für PS5 einen weiteren Schritt in Sonys Lager machte, bleibt Halo der letzte verbliebene Verweigerer. Und das, obwohl es auf der Xbox-Seite als das ultimative Maskottchen fungierte.

Jahrelang konnte Microsoft stolz behaupten, Halo sei ein exklusives Aushängeschild für die Xbox. Der Master Chief war das Gesicht des Unternehmens – und damit auch das Gesicht einer neuen Generation von Konsolenspielern. Doch die Zeiten ändern sich. Microsoft hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Umdenken vollzogen und sich auf den Erwerb von Studios und die Diversifizierung seines Portfolios konzentriert, ein Prozess, der Microsoft fast 100 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Aus dieser Neuausrichtung resultierte nicht nur die Schaffung neuer IPs, sondern auch die Entscheidung, „exklusive“ Spiele zunehmend für verschiedene Plattformen zu veröffentlichen.

Halo auf der PlayStation: Ein weiterer Tabubruch mit Ansage

Und genau hier kommt Halo ins Spiel: Inmitten all der Aufregung rund um die Veröffentlichung von Gears of War auf der PS5, sollte man nicht vergessen, dass Halo: The Master Chief Collection möglicherweise bald ebenfalls für Sonys Konsole erscheint. Einziger Haken: Die Sammlung könnte nicht alle Spiele auf einmal umfassen, sondern vielmehr schrittweise veröffentlicht werden, wie Berichte vermuten lassen.

Ob diese Aufteilung Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist: Der Master Chief, das Maskottchen von Xbox, wird – wenn auch schrittweise – bald in die PlayStation-Welt eintauchen. Und das wird nicht nur für Xbox-Fans seltsam, sondern auch für die gesamte Gaming-Community ein kurioser Moment der Geschichte. Denn eine Zeit lang schien es, als würde der Master Chief ewig nur die grünen Farben von Xbox tragen.

Das Engagement der Fans zeigt eindrucksvoll, wie groß das Potenzial solcher „heiligen Plattform-Wechsel“ ist. Wenn Halo dann endlich auf der PS5 landet, dürfte das Internet kollektiv kollabieren – mindestens doppelt so viele Likes, doppelt so viele Diskussionen, und garantiert wieder jemand, der „Konsolenkrieg gewonnen“ ruft. Die Frage ist längst nicht mehr ob, sondern nur noch, welcher Social-Media-Post den größten Shitstorm auslöst.